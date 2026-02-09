Opinió
El concepte
La setmana ha estat dura a Montilivi. L’equip ja havia tancat l’anterior amb una derrota al camp de l’Oviedo, on després es va saber que també s’hi havien quedat les esperances obertes amb Ter Stegen.
Amb l’alemany lesionat per força temps i un mercat obert per poques hores, al final res.
I és aquí on a mitja setmana apareix Quique Cárcel per fer valoració de les entrades i sortides en aquesta última finestra de fitxatges. I ho fa amb un concepte clar: pressupost pràcticament esgotat i límit salarial, mai tan ben dit, al límit. Aquest va ser el concepte.
El director esportiu assegurava que a hores d’ara li agrada tenir una plantilla curta, tot i reconèixer que hi ha posicions desnonades, entre elles la del lateral esquerre, en la que ves per on, una hora després de la seva compareixença es coneixia la lesió del seu únic ocupant. I d’això Cárcel ni mitja paraula. O no ho sabia o no s’hi va atrevir. I les dues coses són igual de greus.
El resum seria: faltaven un porter, dos mitjos, un defensa i un davanter. D’aquests dos darrers, ja ens en podem oblidar, els dos mitjos s’han canviat per un que s’ha endut tot el pressupost que hi havia per la posició. I el porter, està a punt d’entrar, però es tracta d’una carta amb poques pretensions esportives i econòmiques -perquè el concepte mana-.
I amb tot això, la valoració de Cárcel sobre tres entrades i tres sortides, quan en realitat aquestes últimes són cinc, perquè als tres que ara han marxat cal sumar-hi a Krejci i Yangel, que en el seu moment ja no van tenir substituts. Cortina...
I la setmana no la van poder salvar ahir ni Michel ni els jugadors, amb un empat final que va tenir regust de derrota pels gironins i de victòria pels locals.