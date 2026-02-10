Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona / Girona

Carta d'una lectora: "Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells"

L'autora es pregunta si "encara és necessari que al DNI figurin aquestes dades privades?"

Diversos vianants, al carrer Santa Clara de la ciutat de Girona.

Diversos vianants, al carrer Santa Clara de la ciutat de Girona. / Marc Martí Font

Esborrar l’adreça del DNI

Montserrat Roig | Barcelona

Un problema que pateixen els residents a les grans ciutats és l’augment de furts a persones grans i/o vulnerables, principalment dones a qui roben el bolso amb el mètode de l’estrebada. Segons el Diccionari de la Llengua Espanyola, la definició d’estrebada és: «Robatori consistent a apoderar-se el lladre d’un bolso, o un altre objecte, estirant-lo violentament i donant-se a la fuga». Al bolso, habitualment portem el nostre DNI i les claus de la nostra vivenda. Al DNI figura la nostra adreça completa i, tret que estiguem empadronats en un lloc diferent del domicili habitual, els posem molt fàcil als lladres que puguin accedir als nostres domicilis abans que nosaltres puguem arribar a casa i canviar el pany, i més encara si ens trobem lluny o fora del municipi.

En ple segle XXI encara és necessari que al DNI figurin aquestes dades privades? On queda l’aplicació de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals? Tinc 64 anys, camino amb crosses i soc un objectiu fàcil per a ells. Fins quan?

Aquesta carta ha estat publicada originalment a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.

