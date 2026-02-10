Opinió
L’economia política de Trump
Daniel Albarracín, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de Sevilla, en l’article El monstruo de las trumponomics opina sobre l’economia política de Trump.
El president nord-americà ha impulsat una formulació econòmica basada en el proteccionisme i la reindustrialització. Amb la política proteccionista tracta d’incentivar el retorn del capital als EUA i els aranzels han exercit el paper d’amenaça per negociar país a país.
De fet, l’economia política de Trump vol «quadrar tres coses difícilment compatibles: depreciar significativament el dòlar, conservar l’hegemonia del dòlar, i reduir els tipus d’interès».
Pel que fa a la depreciació, diversos estudis assenyalen que, durant 2025 el dòlar ha perdut un 10% del seu valor amb relació a les principals divises mundials. Això potencia la competitivitat de les exportacions, però també actua en sentit contrari en devaluar el valor del capital invertit en dòlars. Si amb les crisis, la divisa nord-americana tendia a apreciar-se, ara les inversions s’estan desviant per acaparar or i plata, un actiu-refugi encara més bàsic i segur, que protegeix de la inflació causada per la política aranzelària.
Amb relació a l’hegemonia, s’ha de recordar que el valor del dòlar no guarda correlació amb la producció del país, sinó que depèn de transaccions del petroli nominades en aquesta divisa, o de la compra de bancs centrals, entre altres factors que serveix per finançar plans d’inversió, deute i dèficit comercial. Per tant, és indispensable que el dòlar continuï com la divisa de referència internacional, sense voler admetre que el petroli es pagui en qualsevol altre moneda.
En tercer lloc, Trump ha pressionat al governador de la Reserva Federal, Jerome Powell, per reduir els tipus d’interès, en contra del mandat de controlar la inflació, aconseguint que el 2025 baixessin del 4% al 3,75%. El nou governador segurament els baixarà més.
Ara bé, avançar cap als objectius assenyalats és buscar la quadratura del cercle. Primer, perquè la política de reindustrialització empeny l’apreciació del dòlar. Segon, perquè si es deprecia s’erosiona la credibilitat de la moneda. Tercer, perquè reduir els tipus d’interès abarateix les inversions internes, però fa menys atractiva la inversió del capital estranger.
En síntesi, el proteccionisme serveix per aterrir l’adversari, però amaga trampes per al mateix capital estatunidenc que depèn dels beneficis de les seves inversions a l’estranger. També dificulta les transaccions, encarint-les o impedint-les i genera escassetat i inflació.
Vet aquí les conseqüències de l’economia política de Trump, representant del poder corporatiu privat, les grans tecnològiques i els grups ultraconservadors autoritaris.
