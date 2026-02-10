Opinió
Passió per les paraules
De la nostra etapa universitària, un dels volums utilitzats que recordem de manera més especial és Els parlars catalans (ed. Moll), un llibre essencial per a l’estudi de la variació dialectal. El nom del seu autor, Joan Veny i Clar, ens quedà gravat per sempre més en l’àlbum de personatges referencials. Per això ens feu gran alegria poder-nos-hi entrevistar, fa pocs mesos, al seu despatx de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i tractar temes diversos.
El doctor Joan Veny (Campos, Mallorca, 1932) és considerat sobretot dialectòleg, però ha excel·lit també en els camps de l’etimologia i la història de la llengua. Heus ací alguns dels episodis que resultaren decisius en relació amb el que ha estat la seva trajectòria professional: sent un adolescent, elaborà amb un company una monografia històrica d’una església rural, Sant Blai (a 3 km de Campos), la qual li despertà la passió per la llengua; el mestratge del professor Antoni M. Badia i Margarit; l’ampliació dels estudis a la Universitat de Lovaina i Poitiers; el doctorat, el 1956, en filologia romànica, amb una valuosa tesi doctoral sobre els paral·lelismes lèxics en els dialectes catalans...
El nom de Veny va associat a un dels grans monuments que té alçats la nostra llengua i la romanística en general: L’Atles Lingüístic del Domini Català. Ell mateix ens l’explicava així: «Es tracta d’un projecte exposat l’any 1953 per Badia i Colón, però que, per circumstàncies diverses, vaig heretar com a responsable i impulsor, ajudat en les enquestes fetes entre 1960 i 1974, en 190 poblacions, per Joaquim Rafel, Joan Martí Castell, Lídia Pons, més tard Montserrat Badia, i publicat a l’IEC, amb la codirecció de Lídia Pons, l’assessorament cartogràfic de Pedro Monzo i l’eficaç col·laboració de les tècniques de l’IEC, Núria Jolis i Montserrat Roma».
Les novetats de l’obra eren, en l’etapa recol·lectora de materials: enquesta indirecta, treball en equip, registres de cultura popular, gravació magnetofònica, recull d’etnotextos; en la fase d’explotació de dades: formació d’una base de dades, publicació en paper (nou volums) i en línia.
«Perseguir els avatars de cada paraula és una labor detectivesca apassionant.» Ens agrada definir-lo com un home enamorat de les paraules, un campió de la diversitat dins la unitat i una persona bona i generosa. Molta feina i molt ben feta! Molts d’anys, i bons, estimat professor Veny!
