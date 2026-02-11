Opinió
Carta d'un lector: "Davant la seva rondinaire ancianitat, joventut llatina"
L'autor assegura que Trump "no s’assabenta que Bad Bunny representa els més de 65 milions de llatins als EUA"
El que Trump no va voler veure
Enrique López de Turiso | Vitòria
Reconec el tros d’espectacle de Bad Bunny en el descans de la Superbowl. No m’explico com Trump va poder obtenir el vot llatí per tot seguit perseguir-los i arrestar-los pel mer color de pell. Aquest home no s’assabenta que Bad Bunny representa els més de 65 milions de llatins als EUA, que són el 20% de la població total. Més del 50% dels hispans nord-americans viuen a Califòrnia, Florida i Texas i contribueixen a la seva gran riquesa. A Trump li agrada erigir-se en model dels EUA castís, que fa pudor de càmfora, però els EUA continuen sent un país avançat, plural, amb moltes facetes per emular. Davant la seva rondinaire ancianitat, joventut llatina. Oposat al seu racisme, diversitat americana. Inserció a canvi de xenofòbia. Més enllà de les seves bravates, productivitat. Influència cultural i econòmica com a manera de desterrar el segregacionisme. Això és el que Trump no va voler veure en la Superbowl.
