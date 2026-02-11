Opinió
I si ni Salellas, Geis ni Paneque?
Que Lluc Salellas no preveu tornar-se a presentar per revalidar l’alcaldia de Girona conscient que Guanyem no pot repetir els resultats perquè la ciutat està bruta i ha acabat engolit per les deixalles. I més perquè ja té el Trueta sota el braç i inversions per valor de vint milions de la Generalitat en barris com Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, i al Pont Major gràcies al Pla de Barris. I perquè vol cuidar el nucli familiar. Que des de la secció local de Junts fan el llit a Gemma Geis per evitar que sigui la candidata de la formació a les pròximes eleccions municipals. Que la meitat de votants d’Esquerra es quedaran a casa perquè no pensen votar el candidat republicà Marc Puigtió per la seva elecció estrambòtica mentre aquest dispara al govern on encara hi ha ERC i atia la guerra civil dins del partit.
Que a Sílvia Paneque o se l’emportarà un tren o farà un salt encara més amunt al govern català per moviments socialistes previs a Madrid i haurà de deixar de banda el somni que tenia a tocar: l’alcaldia de Girona.
Que si Carles Ribas, amb aparicions impactants a les xarxes, és el desitjat de molts o si es belluga per ser estimat. O que creu que tot sol entrarà a l’Ajuntament. Que a un regidor de l’actual govern li surten núvies de diversos partits. Que una regidora del govern, amb anys de bagatge, no seguirà. Que una enquesta situaria AC en segona posició.
Tot plegat està aflorant aquestes darreres setmanes en relació amb les eleccions municipals del maig de 2027. Amb tres pressupostos aprovats, un trencament del govern -hi ha qui l’espera des que es va fer el pacte tripartit- podria significar una pròrroga dels quarts comptes, res estrany per un any electoral. Les pròximes setmanes tot s’accelerarà. No només amb noms i cognoms de possibles candidats i de llistes electorals sinó també amb promeses i projectes de futur. Aquí és on el ciutadà haurà d’estar a l’aguait, destriar al gra de la palla i que no li venguin gat per llebre o un vehicle amb el motor espatllat.
