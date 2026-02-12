Opinió | UCRAÏNA
Fred i foscor: una nova línia del front
Avui, quan Ucraïna entra en el seu quart aniversari de guerra a gran escala, el país s’enfronta a una de les crisis energètiques més greus de tot aquest període. En ple hivern, quan la calor i l’electricitat són condicions bàsiques per a la supervivència, milions de persones es veuen obligades a viure en una realitat de talls constants del subministrament elèctric, fred i incertesa. Aquestes limitacions afecten tots els àmbits de la vida quotidiana: des de les llars familiars fins al funcionament d’hospitals, escoles, sistemes de proveïment d’aigua, transport i altres serveis essencials dels quals depèn l’estabilitat de la societat.
És important subratllar que l’actual crisi energètica no és conseqüència de fallades tècniques ni d’errors interns. És el resultat d’una campanya sistemàtica i deliberada d’atacs contra la infraestructura civil crítica d’Ucraïna. Els atacs contra centrals elèctriques, subestacions i xarxes són un intent de privar milions de persones d’una sensació bàsica de seguretat, desarticular la vida quotidiana i soscavar la resiliència social.
En una part significativa de les regions del país, el subministrament elèctric es limita a només unes poques hores al dia. A la regió de Khmelnitski els talls programats arriben a entre 16 i 18 hores diàries. En altres regions, el subministrament d’electricitat és esporàdic i es redueix a tot just dues hores o fins i tot trenta minuts al dia. Ciutats com Kíiv, Odesa, Zaporíjia i Kryvyi Rih es troben entre les més afectades.
Durant el mes de gener, Kryvyi Rih va patir una apagada total que es va prolongar durant més de dos dies i va provocar la interrupció del subministrament d’aigua i calefacció, i va deixar centenars de milers de persones sense serveis bàsics. La setmana passada, les temperatures van arribar fins als -25 graus, fet que agreuja de manera crítica les conseqüències humanitàries dels talls massius d’electricitat.
Tal com va declarar recentment el director general del principal productor privat d’electricitat d’Ucraïna, l’empresa DTEK, el país s’acosta ràpidament a una catàstrofe humanitària a causa dels danys a gran escala en els sistemes energètics en condicions de temperatures sota zero. Darrere d’aquest advertiment s’amaga una realitat quotidiana: famílies que passen hores sense llum ni calefacció, habitatges que es refreden ràpidament i es tornen inhabitables, persones grans i infants que intenten sobreviure al fred a les seves pròpies llars. En moltes ciutats, l’apagada significa silenci, fred i la impossibilitat de cobrir les necessitats bàsiques de la vida.
La població ha de preparar-se per a possibles talls d’electricitat fins i tot durant l’estiu. La infraestructura ha patit danys de tal magnitud que la seva recuperació requerirà un període prolongat. Això demostra l’abast d’una crisi estructural que afectarà la vida de milions de persones durant molt de temps.
Aquests atacs constitueixen una operació coordinada i deliberadament planificada per la Federació Russa, plenament conscient que, en destruir la infraestructura civil, priva la població de la sensació de seguretat i utilitza el fred i la foscor com a instruments de pressió psicològica i moral. Els objectius d’aquests atacs són exclusivament civils: centenars de milers de famílies, inclosos infants, privades intencionadament de calefacció durant el període més sever de l’hivern. Això representa una violació directa del dret internacional humanitari i un seriós avís per a Europa sobre la vulnerabilitat de les infraestructures crítiques en el context dels conflictes armats moderns.
En aquest escenari, estem treballant activament en possibles vies de cooperació amb empreses especialitzades en la producció de generadors i solucions energètiques d’emergència, amb la finalitat de coordinar iniciatives conjuntes i reforçar la resiliència de la infraestructura crítica. Per part nostra, estem disposats a contribuir mitjançant la mobilització de recursos privats i a coordinar esforços en el marc de la nostra activitat consular. Així mateix, busquem fons i estructures financeres espanyoles que col·laborin amb empreses espanyoles per desenvolupar un model de partenariat sostenible que combini el suport humanitari amb la cooperació institucional i empresarial.
Convidem les empreses, institucions i fundacions interessades a establir marcs de col·laboració a posar-se en contacte amb nosaltres per debatre possibles formats de cooperació: consuladohonor.girona@gmail.com.
Avui busquem interacció, implicació i solidaritat humana. En un moment en què la foscor i el fred s’han convertit en part de la guerra, qualsevol mà estesa, qualsevol forma de cooperació representa per a les famílies ucraïneses l’oportunitat de mantenir-se en la calor i en la llum, amb la certesa que no estan soles.
