Opinió
D’any en any
No és que ens veiem d’any en any, però quasi. Tinc la sort de coincidir amb ells, per raons professionals, en altres moments, però el febrer sol ser el nostre mes més intens: és el de la Setmana dels Rahola.
Aquest dimarts n’hem presentat la catorzena edició. Em sembla ja molt llunyana aquella Setmana del 2013, en la que vam organitzar una tertúlia (El periodisme en temps de canvi) i una taula rodona (Carles Rahola: periodisme i periodistes). Ja aleshores ens plantejàvem que el periodisme estava canviant, i això que ni tan sols ens intuíem el terratrèmol que suposarien les xarxes socials ni el daltabaix que representaria la intel·ligència artificial. M’adono que potser la forma ha canviat molt, però que l’esperit de la Setmana dels Rahola continua essent el mateix: debatre sobre què passa al món, sobre com ho expliquem, i sobre com s’hauria d’exercir el periodisme.
Cada any, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona intentem que el programa sigui atractiu i interessant, que hi participin primeres figures, que s’hi tractin temes que ens incumbeixin a tots -no només als periodistes-. I em sembla que, una vegada més, ho hem fet força bé!
Estrenarem la XIV Setmana dels Rahola el dimarts 17 amb en Lluís Falgàs i la Cristina Puig, que ens parlaran de Periodisme, política i poder. En Lluís i la Cris es mouen perfectament bé pels viaranys que uneixen i separen aquestes esferes, i segur que ens ajudaran a confegir-ne un mapa. El periodista Emili Gispert conduirà la conversa.
Dos enamorats de la nostra llengua -l’escriptor Màrius Serra i el filòleg Pau Vidal- entraran en joc el dijous 19. No són periodistes, però són grans comunicadors i, sobretot, uns grans defensors dels registres populars del català. Per això han decidit titular la seva conversa Tots som Ramon Pellicer, excepte Helena García Melero. Com l’estàndard periodístic encongeix la (necessària) variació lingüística.
El dimarts 24 comptarem amb una periodista tot terreny, que s’ha fet especialment coneguda pel programa que presenta i dirigeix des de fa 15 anys. La grandíssima Glòria Serra (Equipo de investigación) arriba a Girona per explicar-li al periodista Xavier Pi com s’ho fa per Investigar en temps convulsos.
L’endemà, el dimecres 25, tindrem un referent com és en Ramon Pellicer (doblement protagonista aquesta Setmana, per culpa del binomi Serra-Vidal). Sobri, discret i educat, amb el punt de sornegueria justa, Pellicer encarna la imatge del periodista clàssic i elegant. Amb l’Alba Martínez Miralpeix com a partenaire repassarà la seva trajectòria i ens donarà el seu punt de vista sobre l’ofici.
Una mica més lluny en el temps (les agendes dels periodistes no són fàcils), el dissabte 14 de març, tindrem una altra periodista de raça: la Txell Feixas, que ens farà arribar La veu de les dones silenciades i ens explicarà la situació que viu la població femenina al Pròxim Orient i en zones de conflicte. L’acompanyarà la periodista Àngels Bronsoms.
Cinc converses per aprendre, per entendre i per obrir la ment (que, tal com està el món, ens fa molta falta).
