Jordi Roura

Alerta amb les alertes

Que una alerta surti malament (parlem de Girona) pot passar i tothom ho entén. Que en mig any siguin dues ja és més preocupant, però és que en veritat ja en portem tres o quatre des que el 12 de juliol es va aturar el món per la pluja. Érem a la bolera de Platja d’Aro i de cop i volta els telèfons es van posar d’acord per anunciar la fi dels nostres dies. Però tampoc tant perquè a l’hora de la veritat, tot i les suspensions en cascada d’activitats a l’aire lliure que van anar caient (sense anar més lluny el concert dels mítics Europe que obria Porta Ferrada, deixant més d’un al límit de la desesperació), l’episodi de mal temps no va ser res especial. És més, a la nit, tots els actes s’haurien pogut fer.

Alerta amb les alertes fallides perquè el ciutadà, que ja està al límit, se’ls està prenent a broma i amb això no s’hi hauria de jugar. Aquella de l’estiu estava oblidada però, de cop, els telèfons es tornen a posar d’acord per despertar totes les ciutats catalanes el 20 de gener poc després de les set del matí. Sense marge, les escoles han tancat, i tot ha quedat parcialment ajornat menys les obligacions laborals. Va ploure, sí, però tampoc n’hi va haver per tant. La comèdia ja va ser massa dijous amb l’alerta pel vent. A Girona (parlem de Girona) feia un dia radiant i no es va moure ni una fulla. Però els nens a casa, la ciutat a mig gas, i un altre dia perdut.

Santiago Segura ha posat a la venda aquest cap de setmana les entrades de Torrente Presidente, que s’estrena el 13 de març. Ja ha dit més d’una vegada que el preocupa que per molta astracanada que posi a la pel·lícula, sempre la realitat supera la ficció.

