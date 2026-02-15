Opinió
Alerta amb les alertes
Que una alerta surti malament (parlem de Girona) pot passar i tothom ho entén. Que en mig any siguin dues ja és més preocupant, però és que en veritat ja en portem tres o quatre des que el 12 de juliol es va aturar el món per la pluja. Érem a la bolera de Platja d’Aro i de cop i volta els telèfons es van posar d’acord per anunciar la fi dels nostres dies. Però tampoc tant perquè a l’hora de la veritat, tot i les suspensions en cascada d’activitats a l’aire lliure que van anar caient (sense anar més lluny el concert dels mítics Europe que obria Porta Ferrada, deixant més d’un al límit de la desesperació), l’episodi de mal temps no va ser res especial. És més, a la nit, tots els actes s’haurien pogut fer.
Alerta amb les alertes fallides perquè el ciutadà, que ja està al límit, se’ls està prenent a broma i amb això no s’hi hauria de jugar. Aquella de l’estiu estava oblidada però, de cop, els telèfons es tornen a posar d’acord per despertar totes les ciutats catalanes el 20 de gener poc després de les set del matí. Sense marge, les escoles han tancat, i tot ha quedat parcialment ajornat menys les obligacions laborals. Va ploure, sí, però tampoc n’hi va haver per tant. La comèdia ja va ser massa dijous amb l’alerta pel vent. A Girona (parlem de Girona) feia un dia radiant i no es va moure ni una fulla. Però els nens a casa, la ciutat a mig gas, i un altre dia perdut.
Santiago Segura ha posat a la venda aquest cap de setmana les entrades de Torrente Presidente, que s’estrena el 13 de març. Ja ha dit més d’una vegada que el preocupa que per molta astracanada que posi a la pel·lícula, sempre la realitat supera la ficció.
Subscriu-te per seguir llegint
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Roben en dues botigues de Girona i intenten pagar amb una targeta sostreta
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades