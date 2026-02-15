Opinió
La Plaça Catalunya de Girona millora
Qualsevol gironí és conscient que la Plaça Catalunya, que existeix des de mitjans segle XX, és alhora icònica i un element a transformar. Era un consens quan vam iniciar el mandat i l’equip de govern no hem deixat de treballar en aquesta idea. Com en tantes d’altres, per cert: carrer de la Creu, Campus de Salut o Institut Ermessenda. En tot cas, aquesta setmana hem presentat el que ha de ser la millora de present i de futur de la Plaça Catalunya. Una actuació que tindrà, com a mínim, tres fases. Una primera que va lligada a l’emergència. Els últims estudis i, especialment després de les darreres llevantades, ens han fet veure que les bigues que sostenen la plaça necessiten una intervenció imminent.
Per això, l’Ajuntament de Girona reforçarà prop de 100 bigues perquè puguin continuar sostenint durant uns quants anys més aquesta cèntrica plaça de la ciutat. Una actuació que pujarà al voltant dels 400.000 euros i que serà tan invisible als ulls de la gent com imprescindible per la seva seguretat. Una intervenció que segueix la que hi va haver fa unes setmanes de retirar els sediments, la millora de les passeres que travessen el riu Güell o l’anàlisi de l’estat de tots els ponts de la ciutat.
Tanmateix, aquesta no serà l’única acció que farem a la plaça Catalunya aquest 2026. I és que la necessitat de reduir pes i de transformar els usos de la plaça ens portaran a un diàleg i un treball amb entitats i associacions per definir una nova proposta de mobilitat a la plaça durant aquesta primavera. Una solució que ens agradaria poder aplicar de cara a la tardor i que serviria per complir també amb un dels 64 punts que Esquerra, Junts i Guanyem Girona vam acordar quan vam conformar aquest Govern independentista a la nostra ciutat. Fa mesos que treballem amb la proposta base i estem convençuts que es troba en un moment de maduració que ens ha de permetre compartir-la com vam fer amb la del carrer de la Creu, en un procés de construcció conjunta i consensuada de les solucions.
Així mateix, com Ajuntament hem elaborat un document bàsic per poder buscar finançament. La llevantada del passat 20 de gener va tornar a posar sobre la taula que un dels punts dèbils de la ciutat quan plou molt són els pilars de la plataforma de la plaça Catalunya i per això la nostra voluntat és aconseguir finançament extern que ens ajudi a executar un projecte de transformació integral que s’hauria de dur a terme en el mandat proper. En aquest sentit, mentrestant, l’objectiu és posar les bases del projecte, escollir la idea i tenir-lo a punt per quan arribi el finançament poder-lo executar.
Girona necessita una nova Plaça Catalunya que uneixi i pacifiqui el Barri Vell amb l’Eixample. L’actual govern posem les bases perquè això sigui possible, fent més segura la plaça, canviant alguns elements de mobilitat pensats fa seixanta anys i projectant una millora integral de l’espai. Present i futur, immediatesa i estratègia, la millor manera de governar una ciutat que volem plena de vida.
