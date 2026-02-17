Opinió
Carnaval d’alertes
Protecció Civil de la Generalitat es va curar en salut amb l’enviament el dimecres dia 11 d’alertes de ventades previstes pel cap de setmana de Carnaval. Enfront de la previsió d’un fort temporal de vent de ponent, s’anunciava per dijous la suspensió de tota l’activitat educativa i universitària, així com l’atenció sanitària no urgent i l’activitat esportiva en espais oberts, parcs naturals i jardins urbans. El cap de l’àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, assenyalava que la ventada prevista era de «primera categoria i que arribarà a totes les comarques sense excepció». També preveia que divendres seria una jornada de treva amb pluges abundants, però que un segon episodi arribaria dissabte amb vent de component nord, afectant especialment els extrems del país i coincidint amb les rues de Carnaval.
No es va fer un gra massa amb l’enviament preventiu d’alertes generals quan, en multitud de llocs del país, el temporal no va tenir cap incidència? Entre la gent hi ha la sospita que, sense negar la prudència davant fenòmens meteorològics adversos, és necessari més precisió en els avisos i la necessitat d’explicar millor els criteris d’activació de les alertes.
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, recomanava que s’haurien de suspendre les rues de carnaval de les zones on s’havia enviat l’alerta. A la resta del país la celebració del carnaval es podia decidir localment en funció de la situació concreta. Aquesta és una reflexió que s’ajusta més a la realitat d’unes condicions meteorològiques diferents al llarg del territori. Una qüestió és ser prudent i una altra diferent és fugir d’estudi amb alertes generalitzades.
Doncs bé, aquest dissabte a Lloret de Mar s’ha celebrat una desfilada plena de música i color pels carrers del poble. En total, una vintena de carrosses i comparses han recorregut el passeig Marítim, l’avinguda Just Marlès i finalitzat el trajecte a l’avinguda Rieral.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha anunciat dies de diversió i disbauxa i ha proclamat que comença la temporada turística del municipi després d’un hivern per oblidar.
Era el tret de sortida del Carnaval de la Costa Brava Sud, que agrupa les poblacions de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar, coordinades per sumar esforços i atraure més visitants.
La festa continuaria diumenge a Lloret amb una nova rua a les dotze del migdia. A la tarda, la festa es traslladaria a Blanes, on la Desfilada de Carrosses i Comparses començaria a les cinc de la tarda. Tossa de Mar serà l’encarregada de posar la fi de festa de la celebració amb la Gran Rua Ressaca del Carnaval el 28 de febrer.
Esperem que cap alerta meteorològica posi en perill els actes en espais oberts.
