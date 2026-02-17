Opinió
Joan Garcia
Pocs hi confiaven, pocs hi creien, i ningú hi comptava, però el Girona ahir va fer que Joan Garcia es convertís en el millor jugador del seu equip.
És veritat que els blaugrana van estar més entonats en la part inicial de l’encontre, però a mesura que varen passar els minuts, els de Míchel varen disposar d’oportunitats en les quals sempre apareixia el porter blaugrana, fet que es va mantenir inalterable ja durant tota la segona part, on Joan Garcia va intervenir fins a quatre vegades en accions de molt mèrit per desfer oportunitats claríssimes de gol del conjunt gironí.
El que no va poder evitar el millor jugador del Barça va ser que Fran Beltrán fes el 2-1 ja a les acaballes del partit i deixés el seu rival al llindar de la desesperació.
Així el Girona marxarà la setmana que ve amb molta més tranquil·litat cap a Vitòria, perquè els pròxims partits contra Alabès, Celta i Llevant han de tornar a ser la palanca que impulsi a l’equip lluny de la cua de la classificació. La sort és que aquest Girona ja va demostrar en les primeres jornades de 2026 que pot aconseguir-ho i el triomf davant del Barça assolit ahir al vespre va ser la millor medecina per tornar a confiar en les pròpies forces. I no només pel resultat, sinó sobretot pel joc que ahir es va exhibir.
Perquè els gironins han de saber que si segueixen amb aquest ritme i en aquest nivell no sempre es trobaran al davant el porter més en forma del campionat actual.
Els blaugrana podien marxar de Montilivi enfadats amb l’arbitratge i amb el VAR, però una cosa és ben certa: sense el seu porter titular, el que podien haver fet era marxar amb una bona renda de gols en contra.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula