Opinió
Alerta’m, que hi ha risc a 100 km
«Catalunya és diversa, però el vent no entén de divisions administratives», deia el conseller Albert Dalmau per justificar les crítiques per l’alerta massiva per la ventada de dijous passat.
El vent no entén de divisions administratives, però el mapa del MeteoCat era força clar: al centre del país, alerta de 6/6; en punts com el Gironès o l’Alt Empordà, en el moment de més perill, ratxes màximes de 20 a 30m/s, i al Baix Empordà, fins i tot, inferior.
I el resultat final, destrosses, ferits i una víctima mortal allà on tot ho feia preveure. A Girona ciutat, un dia gairebé primaveral, sense un bri d’aire i amb un sol que convidava més al vermut en una terrassa que al confinament.
Ningú vol ser Mazón, i és comprensible. Podent enviar un simple SMS, qui no es trauria preventivament el càrrec de consciència d’alguna víctima evitable per culpa del temps? Ara bé, d’aquí a la hiperprevenció hi ha un pas, i gros, perquè és bastant evident que si les comarques tenyides amb el grau màxim de risc al mapa haguessin estat unes altres, a ningú li hauria passat pel cap paralitzar tot Catalunya i s’hagués afinat frenant l’activitat sanitària, educativa i universitària només al -ulls en blanc- «territori».
«No es podien prendre mesures comarcals, era una situació d’afectació de país», esgrimia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, després de les queixes -amb raó- d’alcaldes com el de Girona i Figueres. Cap, cap, cap dels responsables va ni tan sols insinuar que potser s’havien passat.
Però, ep! Abracadabra, el que dijous era impossible, dissabte va ser factible i les alertes es van enviar només a l’Ebre i a l’Empordà. Com si no ens hagués quedat prou clar que una cosa és que afecti Barcelona, i per tant a tots, i l’altra, quan va per barris, que cadascú s’espavili com pot.
