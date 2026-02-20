Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol CardonaAndreu d'Anglaterraviolador Barcelonahipoteques Gironapàrquings GironaGerard Piquétherians Girona
instagramlinkedin

Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Els Jocs Olímpics de Nora Cornell

Nora Cornell. Gironina. Dinovena classificada en uns Jocs Olímpics amb només vint anys. A molts, encara que un dia haguessin comprat un gelat al negoci que tenia la seva família a Pals o passat per la botiga que la seva mare té ara al carrer Santa Clara de Girona, el nom no els deu sonar de res. I aquí hi ha el drama: un dinovè lloc en uns Jocs Olímpics passa gairebé desapercebut. Sí, ja sé que els d’hivern no tenen la mateixa repercussió que els d’estiu i que l’snowboard no és futbol, passa gairebé desapercebut. Quanta gent pot ser dinovena en uns Jocs Olímpics? Quin esforç hi ha darrere d’això?

No s’arriba amb vint anys a uns Jocs, sí, per molt que familiarment hi hagi els recursos per haver viscut a Hawaii i per dedicar-se al surf des de ben jove, si al darrere no hi ha moltes hores de treball i nombrosos sacrificis. Si amb setze anys, tot i ser bona estudiant, no deixes l’escola per fer un batxillerat a distància i passar-te els hiverns competint lluny de casa. I, tot, en un esport que ni et convertirà en milionària, ni et permetrà deixar d’estudiar o no haver de treballar en un futur (Cornell fa ADE i Dret a distància). Ni tan sols farà que es parli gaire de tu quan vas a uns Jocs Olímpics.

A qualsevol racó de Catalunya, tret que un visqui aïllat, sense connexió a internet o faci un esforç per amagar-se de tot el que pugui semblar un diari, una televisió o una ràdio, a tothom li ha arribat que Joan Laporta vol tornar a ser president d’un Barça on estan emprenyats perquè creuen que l’àrbitre els va perjudicar al camp del Girona. No saber això és gairebé impossible; saber que Nora Cornell va acabar dinovena en els seus primers Jocs Olímpics, molt i molt més complicat. Si no fas l’esforç de voler-ho saber.

És cert, diran que tot canvia quan un dinovè lloc es converteix en una medalla olímpica. I, per això, amb tot el mereixement, avui es llegeix i se sent molt el nom d’Oriol Cardona. Quan es guanya, tots els esports són molt importants. Quan no, sempre queda discutir si a Koundé li van fer falta a Montilivi.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents