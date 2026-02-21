Opinió
Carta d'un lector: "A Can Gibert del Pla hi ha una sensació general d'incivisme i degradació"
El lector demana més control perquè els veïns mereixen "un barri segur, tranquil i digne"
Envia la teva carta
Abel Sevillano Perez | Girona
Soc veí del barri de Can Gibert del Pla i escric aquestes línies amb una barreja de ràbia, impotència i preocupació. Aquesta mateixa nit m’han trencat la finestra del cotxe per robar-me tot el que hi havia a dins. Però això no és un fet aïllat. Fa només dos dies me’l van ratllar, i fa cinc mesos ja li havien donat un cop que em va costar diners i maldecaps.
El que està passant al nostre barri no és casualitat. Cada vegada és més habitual veure grups de persones fumant porros a la via pública, baralles a qualsevol hora i una sensació general d’incivisme i degradació. El que abans era un barri tranquil s’està convertint, malauradament, en un espai on molts veïns ja no ens sentim segurs.
No es tracta només del meu cas. És la sensació col·lectiva que la situació s’està descontrolant. La por de deixar el cotxe aparcat al carrer, la inseguretat de caminar de nit, el neguit constant que qualsevol dia et toqui a tu.
Els veïns necessitem més presència policial, més control i, sobretot, que les administracions escoltin el que està passant abans que la situació empitjori encara més. No podem normalitzar aquesta degradació.
Can Gibert del Pla mereix ser un barri segur, tranquil i digne per a tothom que hi viu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Apallissen una persona sense sostre al passeig d'Olot de Girona
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- Recullen firmes per evitar que es «capturin i matin» coipús a Girona
- Comprar un habitatge amb hipoteca: un estudi diu que Girona és una ciutat 'accessible
- «Soc adoptat, però no em donen feina perquè pesa més el color que el talent»