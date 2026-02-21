Opinió
Carta d'un lector: "No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»"
El lector demana la dimissió o el cessament de Sergi Cot, "és molt greu dir això a un ciutadà només per una opinió seva"
Joaquim Antoni Pla Resina | Girona
Com a votant de l’actual govern de la ciutat em sap cert greu escriure aquestes paraules, però crec que ho he de fer. Portem moltes converses amb el regidor Sergi Cot, algunes on estem més d’acord i altres més en desacord. En el que sí que coincidim ben poc és en la sistemàtica tala d’arbres que està havent-hi a la ciutat de Girona, on sempre se’ns remet, als que ens queixem, als suposats «estudis tècnics» que avalen la tala però que mai veiem enlloc. Ni tampoc que es replantin, a excepció dels del Barri Vell: potser pel turisme del qual tant es queixen? Ara bé: el que no puc tolerar és que, senzillament degut a un comentari meu a les xarxes, aquest regidor de l’Ajuntament em digui literalment «estàs fent el ridícul», «en sabeu molt de tot i no en teniu ni puta idea», o «m’estàs tocant els collons ja». És molt greu dir això a un ciutadà només per una opinió seva sobre un tema, el que sigui, quan ets un representant de l’Ajuntament. Una persona així mereix o bé dimitir o bé ser cessada. l el més estrany és que això encara no hagi passat.
