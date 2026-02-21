Opinió
Plaça Catalunya: una reforma que ve de lluny
Una reivindicació que ja vam fer des de l’oposició (aquest mes es compleixen sis anys de la moció d’Esquerra aprovada per unanimitat en què demanàvem convertir la plaça en un espai per a vianants) i que hem seguit defensant des del govern, insistint perquè el tema no deixés d’estar mai damunt la taula, garantint recursos econòmics per a la transformació i, mentrestant, tirant endavant proves pilot de com havia de ser el futur espai.
Després d’anys de feina i estudis -durant els quals el nostre compromís no s’ha mogut ni un mil·límetre-, avui per fi hem pogut presentar públicament les intervencions que farem a la plaça en els propers mesos, que inclouen la pacificació definitiva d’aquest espai.
Es tracta d’una gran notícia que simbolitza de manera nítida el model de ciutat d’Esquerra Republicana. Un model de ciutat que, en primer lloc, trenca barreres entre barris: la plaça Catalunya deixarà de ser un obstacle i recosirà els barris de l’Eixample, Carme-Vista Alegre i el Barri Vell, potenciant el comerç local i el Mercat del Lleó.
Un model de ciutat que, en segon lloc, té la salut i la sostenibilitat com a pilars cabdals: pacificar la plaça significa protegir la seguretat i el benestar dels veïns i vianants, millorar la qualitat de l’aire i reduir el soroll. En definitiva, significa millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Un model de ciutat que, en darrer lloc, vol fer dels espais públics espais de relació, de convivència i de vida. La nova plaça Catalunya serà un espai on la gent hi pugui passejar amb tranquil·litat i on s’hi vulgui quedar, i no només una zona de pas entre diferents barris; i això no només passa per pacificar-la, sinó per renovar el parc infantil i ampliar les zones verdes.
Esquerra hem estat el motor que ha empès aquest projecte a l’agenda municipal des de fa més de cinc anys. Ara, des de la responsabilitat de govern, seguim insistint que cal accelerar el pas. Es tracta de complir amb un projecte estratègic que el 2020 ja era urgent i que el 2026 ha de ser una realitat.
Permeteu-me acabar amb una idea: la de la complicitat. El futur de la plaça Catalunya haurà de comptar necessàriament amb la complicitat dels veïns, veïnes i comerciants de la zona. Tota gran transformació necessita consensos amplis, i en aquest sentit serà imprescindible que l’Ajuntament lideri però també que escolti.
Una complicitat que també haurà d’existir entre administracions, i per això treballarem per a finançar, de la mà de l’Agència Catalana de l’Aigua, una reforma integral de la plataforma, que permeti reduir el risc d’inundabilitat del centre de la ciutat i reforçar la plaça davant l’increment de riuades extremes.
Subscriu-te per seguir llegint
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Propostes pel cap de setmana a les comarques gironines
- El 'Far West' encara és viu a Quart
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides