Opinió
Professions amb futur
Fa pocs dies vaig seguir una conferència de Jürgen Schmidhuber, un dels pioners de la intel·ligència artificial. Potser encara no som conscients de la que ens ve a sobre i com aquesta revolució que ara ens toca viure canviarà les nostres vides. Ja comencem a tenir una generació d’adults que són nadius digitals, però els que tenim una certa edat hem vist entrar la rentadora automàtica, la nevera i el telèfon a casa. Jo, que presumeixo de ser un usuari força avançat d’informàtica, vaig tocar el meu primer ordinador passats els trenta anys, encara en MS-DOS abans de Windows. Molts podem recordar el nostre primer correu electrònic, o el descobriment de les meravelles de navegar per Internet, o com WhatsApp ha canviat la manera de relacionar-nos. La humanitat ha conegut moltes revolucions, no cal anar al descobriment del foc o de la roda. Revolucions com la màquina de vapor, les vacunes o l’ús de l’electricitat han anat produint canvis que ens han fet progressar. El que passa ara és que sembla que les revolucions s’acceleren i hem de pair-les amb celeritat. I l’aplicació de la IA ens portarà conseqüències imprevisibles, espero que més bones que dolentes. Per a posar un simple exemple: té més futur la professió de revisor de tren o interventor, tenint en compte els passatgers, que no pas la de maquinista que, tard o d’hora, serà prescindible.
El que em va cridar l’atenció va ser que, durant el col·loqui, un jove va demanar al savi conferenciant que li recomanés què havia d’estudiar per a estar preparat per als nous temps. La resposta va ser: aprèn un ofici! Fes-te professional d’alguna cosa que requereixi les teves mans, del teu coneixement i de l’atenció a domicili de clients. Lampista, electricista, fuster, paleta, manyà, ferrer, mecànic… Penso que va ser un gran consell… Els manetes tenen un gran futur. De cap manera reivindico a Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, sinó que reivindico als mestres en els oficis. Fa poc he vist un divertit vídeo sobre robots domèstics que fan meravelles, trigarem encara a tenir-los a l’abast de la major part dels domicilis, però tot i que demostren habilitats en moltes tasques, eren incapaços de cordar els botons d’una brusa o plegar bé una camisa, o d’enfilar-se a una escala a instal·lar una làmpada. Ser un professional seriós i complidor per a atendre aquestes necessitats que tots tenim té un gran futur. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
