Opinió
Daniel Capó
Alemanya vol liderar
Per la seva proximitat tant geogràfica com històrica, Espanya mira cap a França amb un interès especial. S’ha dit que Felipe González va agafar el seu programa electoral de les promeses amb què Mitterrand havia arribat al poder i que, poc després, després de comprovar el fracàs francès, va deixar que Boyer redrecés el rumb de la nostra economia. Les tensions d’Aznar amb Chirac, d’altra banda, van facilitar l’acostament del govern espanyol a la tercera via que preconitzava Tony Blair i que aquí va tenir una vida tan curta com al Regne Unit. D’Emmanuel Macron, d’entrada, se’n va parlar pel paral·lelisme que alguns establien entre el seu moviment reformista i allò que a Espanya propugnava Ciutadans. Macron va guanyar dues presidencials; però, després de catorze anys al poder, difícilment es pot dir que França hagi tornat al primer pla global, si tenim en compte la seva delicada situació econòmica i els seus conflictes socials, el seu dèficit i un endeutament públic fora de control.
Des del principi, la UE fa la impressió que s’ha mogut segons un pacte tàcit entre Alemanya i França, en què cadascun dels dos països ha exercit un rol determinat. Berlín liderava la política industrial, i París, la defensa i la política exterior. Però la crisi amb Rússia i l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca sembla que han trencat aquesta aliança. També hi ha raons internes: la indústria alemanya -més segle XX que XXI- pateix especialment a causa de diverses dècades d’infrafinançament públic i de la manca del gas rus; França, en canvi, presenta els clàssics símptomes de ser el malalt d’Europa, ja incapaç de liderar cap iniciativa. El gir a Berlín cap a la dreta, després de la legislatura curta del socialdemòcrata Olaf Scholz, anuncia canvis més profunds a tots els nivells. En un discurs recent, pronunciat a la Conferència de Seguretat de Munic, Friedrich Merz apuntava directament cap al lideratge alemany. Merz vol abandonar la idea d’una Europa desconnectada dels grans conflictes globals, mentre queda enrere respecte de la revolució tecnològica en marxa. Impulsar la despesa en defensa per reforçar la seguretat i promoure la indústria i la tecnologia són dues idees clau. Alhora, vol instaurar una Europa a dues velocitats -o fins i tot a múltiples velocitats- per avançar més ràpid en la consolidació d’agrupacions supranacionals. En aquesta nova Europa, per cert, sembla que Espanya no compta per al canceller alemany, que ha triat Polònia i Itàlia com a socis prioritaris. Berlín es mostra decidit a resistir l’avanç rus a Ucraïna, sostenint militarment els esforços de Kíiv, alhora que ja es parla d’algun programa de dissuasió nuclear europeu a gran escala, amb els països escandinaus especialment interessats a desenvolupar aquest nou projecte.
Què suposarà per a la UE el lideratge alemany? Segurament l’acceptació pragmàtica d’una realitat: que Europa necessita ser liderada i que només la poderosa economia alemanya -fins i tot tocada com ara- pot fer-ho. Potser també impliqui més despesa comunitària, en línia amb les prioritats que marqui Berlín, que avui són la defensa (davant Rússia), la indústria i la tecnologia, postergant l’escut social o el medi ambient. En termes geogràfics, és de suposar que continuarà afermant-se el cor del continent (Polònia, Àustria, Països Baixos, Dinamarca…), mentre que el sud afronta la seva pròpia decadència. La pregunta en clau nacional és si Madrid sabrà vincular-se a la nova agenda que marca Merz o si continuarà confiant en un canvi de vent. Ara com ara, sembla més aviat això segon que no pas el primer.
