Opinió
La calculadora, Google, la Intel·ligència Artificial
La Intel·ligència Humana no és la mesura de totes les coses, ni tan sols és la mesura de la Intel·ligència. El «faci-s’ho vostè mateix» dels artefactes digitals permet situar també arbitràriament les etapes que primer van conduir a màquines humanes, i ara estan a punt d’aconseguir humans maquinals. Les tres fases popularitzades en l’últim mig segle corresponen a la calculadora, Google i la Intel·ligència Artificial.
Als anys setanta, una Hewlett-Packard feia imbatible el seu propietari, d’altres enyoren la Texas Instruments. L’agilització del càlcul va revolucionar totes les parcel·les d’activitat, per exemple la Borsa. Ningú no dedica avui un segon d’agraïment a la seva calculadora, gràcies a una virtut essencial, aquesta màquina mai no l’ha defraudat i passa desapercebuda en els contenidors mòbils. Té limitacions d’abast, però l’exactitud està sobradament acreditada.
En canvi, la biblioteca universal de Borges que avui anomenem Google està tamisada per fonts humanes fal·libles. És opinable, una veleïtat que constitueix un vici matemàtic. Per fortuna, es pot distingir encara que ja només sigui percentualment el crèdit comparat que mereixen unes publicacions sobre d’altres. En l’últim capítol fins avui, la Intel·ligència Artificial resulta més subjectiva que els mateixos humans, en tant que menteix a consciència i sense envermellir. Per quan es pugui esbrinar si els seus errors corresponen a un pla premeditat, aquest programa destructor ja s’haurà materialitzat.
Un elemental «cinc per dos» rep una resposta única a la calculadora, planteja alguna versió negacionista divergent a Google, i pot desfermar un caos nuclear si la multiplicació ha de ser resolta per la IA o Ignorància Artificial. Cada nova revolució comporta una ampliació de l’àmbit a costa d’una pèrdua d’exactitud, l’ambició digital progressa conforme es renuncia a la fiabilitat, que es lliura a una lluita a mort entre les màquines futures.
El novel·lista Mick Herron dels cavalls lents ens ha reconciliat amb la paradoxa, per exemple en escriure que «era més improbable que sortís sense el seu telèfon que sense el seu cap». Entre altres coses, perquè el telèfon és el seu nou cap. Aquesta cessió progressiva de facultats específicament humanes té un origen més antic del que la nostra instantaneïtat exigeix. Tan bon punt algú pensa a comprar-se un cotxe, està degradant el seu cos, confessant una limitació estructural. Per descomptat, els qui li han de vendre l’automòbil despistaran amb la infinita millora en la qualitat de vida.
El llenguatge camufla l’apropiació indeguda de facultats humanes a càrrec d’enginys inhumans. S’afirma amb frivolitat que un pilot de Fórmula 1 és molt ràpid, sense precisar que això passa sempre que romangui dins del cotxe en marxa. El vianant també ha renunciat a la capacitat de càlcul. Amb el pagament per telèfon no només podrà prescindir de les operacions, sinó també dels números, un gràfic o un emoji li indicaran si pot afrontar una despesa. De tota manera, qui distingeix entre un sisè i un setè, malgrat que la diferència entre ambdues fraccions s’aproxima al vint per cent. A un 17 per cent, per ser exactes, però qui està comptant.
No cal l’evidència d’un cotxe per humiliar l’ésser pedestre, la mateixa insinuació d’una màquina veloç materialitza el menyspreu. Contemplar la viabilitat d’un enginy que abasta la ment és suficient per degradar-la. Des de l’apoteosi de la IA en aquesta dècada, els éssers humans es miren mútuament d’una manera diferent. A l’antiguitat, Erich Fromm presumia que «com més gran és el seu poder sobre les màquines, més gran és la seva importància com a ésser humà». La promoció de la IA renuncia explícitament a aquesta superioritat, a punt de criminalitzar-la.
S’hauria d’ajustar si més no la nomenclatura. No s’anomena Intel·ligència Artificial, perquè no n’hi ha d’un altre tipus. Ningú no parla de Velocitat Artificial quan circula en cotxe, ningú no diu que Deep Blue va derrotar Kaspàrov jugant als Escacs Artificials. No es denuncia aquí la frivolitat amb què es maneja la realitat, sinó el menyspreu a l’artificialitat. La Mona Lisa o la torre Eiffel són artificials? A banda que a la IA ni tan sols hi ha dos bàndols, com quan va caure el campió mundial de go.
El contingut del seu mòbil defineix un ésser humà amb més exactitud que la seva fràgil memòria personal. Com escriuria Mick Herron, «dona’m el teu iPhone i queda’t amb el teu cap». Amb la IA, serà el xatbot qui haurà de responsabilitzar-se de la seva mascota humana, fins al punt que l’enginy podrà ser convocat per donar testimoni en un judici, o per figurar com a acusat.
I a les portes del futur aguarda una Mecànica Quàntica individualitzada, a un pas que el mesurador decideixi el valor de la mesura, en una versió assimilada dels «fets alternatius» predicats per Donald Trump i rebatuts com a superxeries per l’ortodòxia. El futur s’ha accelerat, i s’allunya cada cop més de l’ésser humà en una disrupció unilateral.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Una empresa de reformes aboca runes en un bosc de Fornells de la Selva
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65