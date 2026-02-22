Opinió
Discapacitat: temps d’espera injustificables
A Catalunya, segons un reportatge recent de RAC1, el temps d’espera per al reconeixement oficial del grau de discapacitat s’ha duplicat en només tres anys, arribant a una mitjana de més d’un any i mig i, en molts casos, fins a dos anys. Aquest retard afecta ara milers de persones, amb especial impacte en zones com Girona, on l’espera ha passat de 78 a 400 dies, i en poblacions on es supera amb facilitat els 600 dies d’espera.
El reconeixement del grau de discapacitat és clau per accedir a prestacions socials, ajudes econòmiques, adaptacions d’habitatge i oportunitats laborals. Quan aquest procés s’allarga, les persones afectades viuen una incertesa que genera estrès i limita la seva autonomia, alhora que dificulta la planificació de projectes vitals per a elles i les seves famílies.
Des de Mifas creiem que un sistema just i inclusiu ha de posar la persona al centre. Els retards actuals són una forma d’exclusió invisible, que afecta especialment aquelles persones que es troben en situacions més vulnerables. La burocràcia no hauria de ser mai un obstacle per exercir drets ni per accedir a recursos que garanteixen dignitat i igualtat d’oportunitats.
És urgent que l’administració prengui mesures concretes: augmentar els recursos humans i tècnics, agilitzar els processos, establir criteris clars de priorització i garantir terminis raonables de resolució. A més, cal establir mecanismes de reclamació efectius quan els terminis no es compleixin.
El compromís amb la inclusió passa per eliminar obstacles estructurals. Les persones amb discapacitat tenen dret a accedir ràpidament a serveis i prestacions que els permetin viure amb autonomia, participar activament en la societat i desenvolupar el seu projecte de vida sense que l’espera es converteixi en un fre permanent.
A Mifas defensem que els drets de les persones amb discapacitat no poden quedar condicionats per decisions polítiques que provoquen l’actual lentitud administrativa. Només aconseguirem una societat realment inclusiva quan els processos que asseguren els drets de tothom siguin àgils, equitatius i respectuosos amb la dignitat de cada persona.
