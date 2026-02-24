Opinió
Adrià Lamelas, un alcalde transversal
Adrià Lamelas és un alcalde que marca perfil propi. Fou la gran sorpresa de les eleccions municipals de Lloret de Mar del 2023 al capdavant del PSC. I més quan de primer CiU i després Junts havien liderat la darrera dècada un ajuntament que sempre ha estat molt fragmentat i amb un gruix important de candidatures.
Els socialistes trencaren aquesta hegemonia independentista gràcies a l’Adrià Lamelas, que amb vuit regidors s’imposà àmpliament a la resta de candidats. I això no era fàcil perquè encapçalava la llista d’un PSC que havia patit escissions difícils de pair per una part de la ciutadania.
A punt d’arribar a la recta final de la legislatura, l’alcalde s’ha consolidat en el càrrec. Amb només 31 anys ha sabut trametre la seva il·lusió a uns veïns que apostaren per un canvi progressista. Amb tot, Lamelas es defineix com a un polític transversal. No és radical, sinó que la seva passió i vocació de servei públic, amanit amb els seus orígens en esplais i altres entitats lloretenques, li permeten escoltar i governar per a tothom i més essent conscient que molts dels seus suports procedien de sectors molt diversos del poble. L’alcalde marca perfil propi i no s’ha deixat tutelar per alguns cognoms de Lloret de Mar que possiblement pensaven fer-ho.
Avui, amb més de quaranta mil habitants, és l’única ciutat de Catalunya d’aquestes dimensions que no disposa d’autopista, ni tren, ni hospital, ni comissaria dels Mossos d’Esquadra. Superar dèficits del passat és un dels objectius de Lamelas, que ja ho està treballant i reclamant a les altes instàncies. Una via ràpida que els connecti amb França i la resta de Catalunya és un repte històric que ja ha traslladat a la Generalitat de Catalunya.
La seva lluita és per posar Lloret al dia. Al llarg d’aquest mandat ha aconseguit importants subvencions per a la millora de la terminal d’autobusos i per a la connexió amb Blanes. Aquesta bona entesa amb el govern català s’ha concretat amb l’arribada de més Mossos d’Esquadra, l’ampliació del CAP i amb un nou parc de bombers.
No és fàcil governar Lloret de Mar en minoria i menys quan l’oposició fracassà en el moment d’articular una moció de censura. Aquesta circumstància enrarí les relacions entre els diferents grups municipals. Però l’Adrià Lamelas ha continuat remant per tal de situar el municipi en una posició competitiva des del punt de vista turístic, que és bàsica per al progrés econòmic. Sense anar més lluny, cal pensar que als mesos d’estiu la població costanera té el doble d’habitants que Girona. Això fa que no s’estalviïn esforços en matèria de seguretat i la implementació del pla Lloret Actua està donant uns resultats molt positius.
Resten encara reptes pendents com el tema dels residus. L’actual equip de govern heretà un concurs caducat i no s’ha pogut licitar, atès que l’alcalde necessita d’una majoria de la qual no disposa en aquests moments.
En canvi està fent passos ferms en favor d’un habitatge assequible. En aquesta defensa d’aquest dret ja ha cedit dos terrenys, hi ha un projecte definitiu a Fenals de 60 pisos i al nucli antic es disposarà ben aviat de 12 immobles de lloguer per a joves que ajudaran a revitalitzar una zona ja un pel envellida.
No s’oblida tampoc la gent gran i gràcies a l’ajut dels fons Next Generation la residència d’avis serà una realitat ben aviat. En aquests moments des de l’ajuntament es negocia gaudir d’un bon operador que prioritzi l’usuari com a centre de la vida.
Lamelas desenvolupa un model de ciutat on ningú resti enrere. Li agrada emmirallar-se amb un indret com Niça, malgrat sigui d’unes dimensions molt superiors. Però això de saber combinar el turisme sostenible amb empreses de caire tecnològic de primer nivell és quelcom que li té el cor robat.
En aquest sentit es basa en un turisme sostenible que aspira ser la capital de la Costa Brava i ser l’última ciutat -geogràficament parlant- de l’àrea metropolitana. La connectivitat és fonamental i cada vegada hi ha més gent que teletreballa i resideix a Lloret, però que professionalment es mou per Barcelona.
Aquest lloretenc no estalvia esforços en favor dels seus veïns i veïnes. És molt bo per al país que apareguin noves generacions de polítics que defensin el servei públic i el bé comú.
