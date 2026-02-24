Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa sensesostre Gironamultes residus Girona23-FMercadonaJoan Laportatherians BarcelonaOriol Cardona
instagramlinkedin

Opinió | CARTES

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Girona

Carta d'un lector: "El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur"

Una lectora denuncia l'estat del barri gironí

El Centre Cívic de Sant Narcís, en una imatge d'arxiu.

El Centre Cívic de Sant Narcís, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Girona

Núria Rossell Oliveras | Girona

El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil com anys enrere, quan era un barri tranquil, ben cuidat i segur. Ara s’ha tornat brut, deixat i insegur.

Estic vivint un calvari; això abans no passava. Entre la brutícia i la inseguretat, i el fet que hi hagi veïns que es dediquen a molestar els altres -per exemple, tocant el timbre a altes hores de la matinada (durant molts mesos i cada dia de la setmana, fins i tot en dies festius)-, és normal que, a la llarga, això acabi repercutint en la salut.

I per moltes denúncies que facis a l’Ajuntament, aquest passa olímpicament de tu.

El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, com alguns es pensen.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents