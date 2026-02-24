Opinió | CARTES
Girona
Carta d'un lector: "El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur"
Una lectora denuncia l'estat del barri gironí
Núria Rossell Oliveras | Girona
El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil com anys enrere, quan era un barri tranquil, ben cuidat i segur. Ara s’ha tornat brut, deixat i insegur.
Estic vivint un calvari; això abans no passava. Entre la brutícia i la inseguretat, i el fet que hi hagi veïns que es dediquen a molestar els altres -per exemple, tocant el timbre a altes hores de la matinada (durant molts mesos i cada dia de la setmana, fins i tot en dies festius)-, és normal que, a la llarga, això acabi repercutint en la salut.
I per moltes denúncies que facis a l’Ajuntament, aquest passa olímpicament de tu.
El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, com alguns es pensen.
