Emma Riverola
El DAO era immigrant
Només hi pot haver aquesta explicació. L’exdirector adjunt operatiu de la policia (DAO), l’alcalde d’aquí o el portaveu d’allà no poden ser espanyols. Els violadors són els immigrants, els que procedeixen de cultures en les quals «els drets i la llibertat de la dona brillen per la seva absència».
També pot ser que tots aquests càrrecs públics acusats d’agressions sexuals siguin víctimes de denúncies falses. Ja se sap, aquestes pèrfides dones que, gràcies als xiringuitos feministes, s’assessoren i s’aprofiten d’unes lleis que desprotegeixen els pobres homes indefensos. Tan desemparats com, per exemple, el DAO. Com ha de poder un espanyol que lluu un uniforme tan honorable violar una subordinada?
Això, com pot ser? Com pot ser que tants homes continuïn creient-se impunes? Com pot ser que 10 dones i dos nens hagin sigut assassinats des de començament d’any? Com pot ser que el sistema de protecció hagi fallat en sis de les víctimes que van denunciar? Quantes agressions, quantes morts calen perquè prenguem consciència que el masclisme corroeix la nostra societat?
El pitjor no és el que falta per fer, sinó com alguns instrumentalitzen la violència masclista. Des de vincular-la a la immigració amb l’única finalitat d’alimentar la xenofòbia fins a magnificar les denúncies falses per criminalitzar les dones. Entre 2009 i 2024, la Fiscalia ha investigat el 0,018% del total de denúncies i els tribunals han condemnat 189 dones per aquest delicte. És a dir, el 0,008% de totes les denúncies han sigut considerades falses. No es tracta de negar-ne l’existència, sinó de preguntar-nos per què una quantitat tan irrisòria rep tanta atenció política i mediàtica.
Hi ha una narrativa ultra que no té fronteres. Fixem-nos en l’Argentina. Javier Milei va arribar al poder assenyalant el feminisme com un dels seus enemics. Li van ser suficients uns mesos per desmantellar dècades de polítiques d’atenció a les víctimes de la violència masclista. Una de les seves primeres decisions va ser eliminar el Ministeri d’Igualtat i la Dona. Les retallades en les polítiques de gènere han sigut una constant. Ha anunciat la seva voluntat d’eliminar del Codi Penal la figura del feminicidi, fet que representa negar la violència masclista estructural i dificultar-ne el còmput. Ara, amenaça d’augmentar les penes per «falses denúncies» fins a tres anys de presó. Quina és la realitat? Observatoris independents estan detectant un augment de feminicidis i adverteixen que, davant el temor de no ser cregudes, les víctimes seran més reticents a denunciar. Però res d’això importa a l’estratègia ultra. Es tracta de continuar alimentant la polarització, aquella que atrau els homes joves i fidelitza els conservadors.
Un últim apunt: tal com ha assenyalat Miguel Lorente, exdelegat del Govern contra la Violència de Gènere, la denúncia d’una de les dones assassinades aquest 2026 va ser arxivada. Segons els raonaments del masclisme, es tractaria d’una denúncia falsa.
