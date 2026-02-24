Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa sensesostre Gironamultes residus Girona23-FMercadonaJoan Laportatherians BarcelonaOriol Cardona
instagramlinkedin

Opinió

Albert Soler

Albert Soler

Els joves se’n riuen de Pedro Sánchez

Pedro Sánche al Congrés

Pedro Sánche al Congrés

El cap de setmana passat vaig preguntar a l’Ernest i a un amic que va venir a casa, què farien quan el govern prohibís l’ús de les xarxes socials als menors de 16 anys. Del riure, gairebé cauen del sofà, fins i tot van haver d’interrompre la partida en la Play, que maco és veure un fill alegre. D’entrada, em va molestar que tinguessin tan poc respecte cap a un pare de família i amfitrió (respectivament), fins que vaig adonar-me que no reien de mi, sinó d’en Pedro Sánchez, dels seus ministres, dels seus assessors i àdhuc de les famílies de tots ells, als quals consideren uns idiotes sense excepció. I sense remei.

-Apa que no hi ha maneres de saltar-se una prohibició com aquesta- van agregar quan van haver recuperat l’alè, i mirant-me com si jo fos marcià, per haver-los fet una pregunta tan absurda.

Li auguro a aquest nou brindis al sol el mateix futur que a l’abolició de la prostitució, que va ser una altra de les genialitats del govern i de la qual fa mesos que ningú en parla, probablement perquè no tenen ni idea de com dur-la a terme, tret que els casos que van sortint a la llum de dirigents del PSOE com a usuaris d’aquest servei, siguin un intent de col·lapsar l’oferta i impedir que ningú més hi accedeixi. Si és així, cal reconèixer que s’hi estan deixant la pell.

Si aquest govern es preocupés de debò pels ciutadans, abans d’enfrontar-se a la prostitució i a l’ús de xarxes socials, començaria per abordar causes més senzilles, com per exemple abolir també la llei de la gravetat, així jo mateix saltaria pel balcó cada matí per a sortir de casa, sense perdre temps cridant a l’ascensor. Només es requereix una campanya organitzada -experiència els sobra en aquests menesters- contra Newton a TVE i mitjans afins, més un decret llei anul·lant el seu cèlebre descobriment. En lloc d’això, el govern i els seus socis prefereixen assaltar fortaleses inexpugnables. Podem ha presentat també alguna moció no recordo on, per a prohibir jugar a futbol al pati de l’escola, demostrant que, contra el que tothom creu, és un partit que continua creient en les utopies, a baix el capital i la pilota de reglament. Són la riota fins i tot dels adolescents.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents