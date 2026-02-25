Opinió
Dormir al carrer o en bancs
L’atenció a les persones sense sostre torna a estar a l’ordre del dia, després que un individu apallissés una persona que dormia al carrer, aquest cap de setmana, a Girona. Independentment que la persona agredida hagués rebutjat l’ajuda del Centre d’Acolliment i Serveis Socials la Sopa, és obvi que aquest equipament queda petit i que, per moltes reformes i inversions que s’hi facin, no pot créixer massa més. També que la capital no pot suportar ser la responsable del gran gruix de diners que es destinen a un centre que en realitat dona suport a tota la província per atendre tothom que hi va a menjar, dutxar-se o dormir. Aproximadament un 70% dels prop de dos milions de pressupost del centre. Perquè a Girona hi arriben persones de moltes altres poblacions a la cerca d’ajut.
Fa uns mesos, fruit d’una reunió entre representants municipals gironins i del govern català, la Generalitat va posar en relleu que buscava altres llocs més enllà de Girona per acollir un futur centre de baixa exigència que permetés que no hagi de passar tot per la Sopa ni per la capital -que els mesos d’estiu i d’hivern obre l’antiga UNED per poder acollir les persones que necessiten un sostre-. Era el novembre de l’any passat. No ha passat tant de temps. Però sí que el temps continua corrent. De fet, no és que fa tres mesos s’encengués la bombeta de la necessitat. Fa anys que se’n parla. Seria hora, doncs, que ja no se’n parlés més i que es fes. L’elecció generaria repulsa entre alguns veïns, però caldria ser valent. Cal tenir present però que no s’hi val dir «Oh pobrets» però voler-los lluny de casa. Com tampoc s’hi val fer fotos de persones sense sostre dormint en bancs de la Devesa o al parc Central per guanyar likes a les xarxes socials mentre es queixen que cap govern no ho «soluciona» (que descansin en un banc) o per inventar-se que «el barri té por» i, al mateix temps, quan deixen en estat crític una persona que dormia al carrer, fer-se l’implicat en la cerca de justícia i en la consternació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori
- L'Aeroport de Girona-Costa Brava, el millor aeroport europeu de la seva categoria segons els passatgers