Opinió
El malestar docent i l'educació inclusiva
La darrera vaga a l’educació i les que es puguin succeir, reflecteixen un profund malestar docent, que va més enllà de les justes reivindicacions salarials, perquè avui treballar la creixent desigualtat a les aules, fruit de l’enorme desigualtat social, es fa present en les enormes dificultats que existeixen per a l’exercici de la professió docent. L’educació inclusiva és alhora la solució i el problema. Però què volem dir amb educació inclusiva?
L’educació inclusiva és molt més que un model pedagògic: és una postura ètica i social que busca garantir que tots els alumnes, independentment de les seves capacitats, gènere, origen ètnic, estatus socioeconòmic o qualsevol altra diferència, tinguin un accés equitatiu a una educació de qualitat amb igualtat de drets. Aquest enfocament reconeix la diversitat com un valor, no com un obstacle, i promou la participació activa de tothom en l’entorn escolar.
Perquè, per sobre de tot, la diversitat és un actiu, però també un problema, després em referiré a aquest darrer. Apostar per una escola inclusiva significa creure en un espai fet per a tothom, on cada persona és valorada, escoltada i defensada. Els seus principals beneficis es poden resumir de la manera següent: Equitat: Dona a cada alumne allò que necessita per aprendre i desenvolupar-se; Respecte per la diversitat: Valora les diferències com a part de l’aprenentatge col·lectiu; drets humans: Defensa el dret a l’educació per a totes les persones.
Avantatges de l’educació inclusiva: Millora del clima escolar: Entorns més respectuosos, segurs i cooperatius. Aprenentatge significatiu: La diversitat de perspectives enriqueix els continguts i les relacions; Reducció de la discriminació: Ajuda a combatre els prejudicis des de ben petits; Vincula l’escola amb valors de justícia, equitat i convivència.
Una nova cultura educativa. El professor Tony Booth, expert mundial en educació inclusiva, resumeix l’esperit d’aquest model amb aquesta reflexió: «Tot té a veure amb valors i, per tant, té a veure amb la resposta que donem a la pregunta de com hem de viure junts. Crec que hem de convèncer professors, alumnes i famílies que viure en una comunitat on les persones s’ajuden mútuament, on no es decideix que hi ha una sèrie de persones que no formen part d’aquesta comunitat, és una manera molt bonica i meravellosa de viure, perquè cap de nosaltres pot saber quan necessitarà el suport dels altres».
L’educació inclusiva va molt més enllà d’escolaritzar els alumnes amb necessitats específiques en escoles ordinàries. Implica transformar la cultura escolar, revisar metodologies i reorganitzar les escoles per garantir l’accés, la participació i el progrés de tots els alumnes, sense excepció. La inclusió no és un luxe ni una utopia. Però calen mitjans, a tot això em referiré en el pròxim article.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori
- L'Aeroport de Girona-Costa Brava, el millor aeroport europeu de la seva categoria segons els passatgers