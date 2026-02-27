Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaRocambolescfestival del circ GironaMoncho Fernándezprofessora Empuriabravadesaparegut Susquedasensellar GironaAxelle Merceron
instagramlinkedin

Opinió

Francesc Esteva

Francesc Esteva

L’hora de les dretes

Un tema polític que s’ha situat en primer pla és el dels pactes entre PP i Vox a les comunitats d’Extremadura i Aragó i que s’ha convertit en un assumpte d’estat quan s’hi han implicat les respectives direccions nacionals dels dos partits i els seus presidents, Feijóo i Abascal.

Sabem que Vox és un partit d’ultradreta que defensa el nacionalisme espanyol (i el desmantellament de l’estat autonòmic), nega que existeixi el canvi climàtic i la violència masclista i demana l’abolició de la llei d’avortament i els drets dels homosexuals, entre altres llibertats. Demana abaixar impostos i reduir l’administració. Pel que fa a la immigració, demana mà dura contra els immigrants il·legals, el control de fronteres i sobretot lluitar contra el que anomena islamització de la societat. Darrerament, ha tingut dos problemes greus: un, les sancions a membres fundadors del partit, el cas més rellevant és el d’Ortega Smith, a qui el partit ha sancionat i ell no ha acatat les ordres del partit, i dos, la disputa soterrada amb l’església, a destacar que la darrera reunió del Papa amb la comissió permanent de l’episcopat espanyol va alertar sobre el creixement de la ultradreta a Espanya. Segons veus autoritzades, va afirmar que la ultradreta vol «instrumentalitzar l’església i guanyar-se el vot catòlic». L’episcopat ja va donar suport a la regularització d’immigrants del govern que Vox ha criticat amb duresa. Els d’Abascal sempre s’han expressat amb duresa contra el govern i els seus aliats però darrerament s’han passat quan s’han atrevit a dir que el govern i el president Pedro Sánchez són assassins per les víctimes dels accidents de trens.

Sabem que el PP està situat a l’òrbita del PPE però el PP no està alineat amb el govern de la UE que és un govern de consens entre el PPE i els socialdemòcrates, més alguns partits de centre i nacionalistes. Per exemple, fa temps que nega el canvi climàtic (acompanyant Vox), no té una política definida sobre immigració (ha rebutjat la regularització d’immigrants postulada pel govern contra l’opinió dels bisbes i les regularitzacions dels governs d’Aznar i Rajoy) i alguns dels seus dirigents han negat la violència masclista. I per sobre de tot, continua negant la legitimitat del govern Sánchez, cosa que impossibilita acords amb el PSOE necessaris per governar i que són usuals entre govern i oposició en qualsevol règim democràtic. Ara té un problema de coherència, per començar ha deixat que es convoquessin eleccions avançades de forma escalonada a les autonomies (que estan desgastant als socialistes com volia el PP), però que ham servit perquè Vox s’hagi fet més fort, i ara exigeixi més per pactar. A continuació ha deixat fer a Guardiola, però quan ha fet l’enèsima relliscada, la directiva nacional ha agafat les regnes, cosa que deixa en molt mal paper a Azcón a Aragó i ha presentat un document de mínims que semblava que definia les línies vermelles del PP en la negociació amb Vox dient que Vox no creu en la Constitució i quan Abascal ha posat el crit al cel, ha desmentit que fora un programa, avui en dia ningú sap ben bé què representa el document que el PP ha presentat a Vox.

Ens trobem en una situació realment caòtica (per classificar-la d’alguna manera). Diuen que volen pactar, que no volen repetir eleccions, però no tenen ni idea de quines són les línies vermelles de cada partit. De fet, la primera concessió a Vox s’ha fet quan accepten que la negociació la portin les directives nacionals (recordin que Vox voldria anul·lar les autonomies) i les concessions en temes de canvi climàtic, immigració, avortament i drets del col·lectiu LGTBI completen el panorama. Estem davant d’una negociació que portarà sembla que sí o sí a uns governs en què la ultradreta imposarà el seu programa. I les previsions pinten tempestes sobre les pròximes eleccions a Espanya si no ens espavilem.

També han sigut notícia l’aniversari de l’alçament militar del 23-F i els 4 anys de la guerra d’Ucraïna. El primer va suposar un cop molt dur per a la incipient democràcia espanyola però també la consolidació democràtica, la que es va derivar de la seva derrota. A més a més, com deia Cercas, la desclassificació de documents del 23-F que ha aprovat el govern ajudarà a desmentir fal·làcies que encara avui es conten. Sobre la guerra d’Ucraïna només unes notes: continua la guerra que suposa morts i destrosses que costarà de recosir, fent patir innecessàriament sobretot als ucraïnesos. Trump està jugant amb ells després d’haver dit que acabaria la guerra amb 24 hores i s’està enredant donant suport a Putin que li està prenent el pèl. Europa continua dividida i, encara que ha pres mesures ben encaminades, necessitarà reforçar el seu paper si vol ser decisiva i ajudar a acabar la guerra. Finalment, l’amenaça d’intervenció a l’Iran té molt a veure amb un conflicte israelià-palestí que Trump vol solucionar sense donar veu als palestins, els vol fer invisibles. que desapareguin sense deixar rastre.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents