Opinió
Trump i el corredor mediterrani
La constatació que amb Donald Trump els Estats Units han deixat de ser un soci fiable està obligant els governs europeus a repensar les seves inversions en defensa. I, per aquesta giragonsa geopolítica, encara que això no agradi gaire dir-ho en veu alta, pot venir una «ajuda» per desencallar allò que durant anys semblava impossible de desencallar: el corredor mediterrani. En una trobada transfronterera amb tres governs regionals francesos aquesta mateixa setmana a Perpinyà, el secretari de Mobilitat de la Generalitat, el veterà polític socialista gironí Manel Nadal, definia com una «oportunitat» la proposta de la Unió Europea per invertir recursos en infraestructures ferroviàries de doble ús militar i civil. I aquí és on Catalunya aixeca la mà per demanar, de nou, el que a l’Alt Empordà, alcaldes i empresaris fa anys que somien. Que les vies d’ample europeu no comencin passada la frontera. Són només 30 quilòmetres, entre Vilamalla i Portbou, que poden semblar poca cosa, però que podrien obrir la porta a canvis estructurals.
Treure, encara que sigui només una part, camions de l’AP-7 (en passen 15.000 cada dia per la Jonquera) potenciant el transport de mercaderies per tren. Tenir alternativa al túnel del Pertús. Convertir Vilamalla en un punt clau de la distribució a Europa que competeixi (col·labori) amb el mercat de Saint Charles de Perpinyà. Revitalitzar la històrica estació de Portbou, com persegueix Gael Rodríguez des de la seva arribada a l’alcaldia. «Hi ha aquest tram Figueres-Portbou on no hi ha ample europeu i l’hem d’aconseguir», insistia Manel Nadal des de Perpinyà en una mostra que, sigui per la insistència del jove alcalde de Portbou o per la llarga feina de despatxos de destacats empresaris del territori, el corredor mediterrani comença a visualitzar-se amb format d’ample europeu. Encara que l’unilateralisme salvatge de Donald Trump hagi estat un incentiu més...
