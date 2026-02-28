Opinió
Això d’en Salellas no té nom
Em permetrà, benvolguda lectora i benvolgut lector, que avui voli a ras de terra: a menys d’un pam per damunt de «l’unit tripartit desunit», com venia a dir l’amic Miquel Fañanàs a la contraportada de Diari de Girona el dissabte passat. L’escriptor i novel·lista feia referència a la proposta de Guanyem Girona-CUP relativa a un «tancament» –com diria l’alcalde Salellas fora de les seves hores d’oficial major de l’Ajuntament– de llicències d’obertura de nous establiments de venda i reparació de bicicletes, i la confrontació pública haguda amb Gemma Geis, sòcia del govern tripartit, vicealcaldessa –denominació importada de Madrid, ai las!– i cap de JxCat, a l’última sessió plenària de l’Ajuntament. No insistiré avui en el tema per la senzilla raó que em vaig sentir ben representat per en Fañanàs, sinó de la nova exhibició de cinisme polític de qui fou elegit com a alcalde en la sospitosa entesa entre els companys ideològics dels dictadors comunistes made in Nicaragua, Cuba i Veneçuela, la CUP; la dreta catalana que orgullosa està de ser-ho, JxCat; i els que avui representen les despulles d’ERC a Girona, donat que el seu nou líder, Salva Romero, no avala el que estan fent els regidors electes del partit al govern municipal. Parlo de la concentració veïnal per rebutjar l’agressió a la persona sense llar, soferta, oferta en aquestes pàgines el proppassat dimecres per Josep Coll i Eva Batlle.
Com bé saben els lectors, doncs varen ser informats en primícia gràcies a l’edició digital d’aquest periòdic, als voltants de les vuit del matí del diumenge dia 22 d’aquest mateix mes, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís dient-los que un home, estès a terra al passeig d’Olot, al barri de Santa Eugènia de Girona, estava essent apallissat per una persona que es va donar a la fuga després d’agredir la patrulla de policia que es va personar al lloc dels fets, però que fou detingut poc després, posat en mans del jutjat de guàrdia acusat d’un delicte de lesions i un altre d’atemptat contra els agents de l’autoritat, i més tard empresonat per ordre judicial. La persona agredida fou ingressada en estat crític i amb pronòstic reservat a l’hospital Doctor Trueta.
Doncs bé, tan bon punt es va informar dels fets, l’alcalde Salellas va difondre el següent missatge: «Consternats per l’agressió aquest matí a una persona sense llar al barri de Santa Eugènia per part d’un home. La víctima havia estat visitada per entitats i persones de serveis socials i se li havien ofert solucions habitacionals que ell havia declinat». Primer acte: salvar-se de responsabilitats polítiques i expulsar-se’n les mateixes. Res de nou: amb les escombraries no fa altra cosa que culpabilitzar els veïns. Cinisme polític!, i encara més difondre’l per la xarxa X –propietat del magnat sud-africà i americà Elon Musk, amic, finançador i membre del govern del president Donald Trump, perquè vegin com els extrems (esquerra i dreta) s’entenen a la perfecció quan els cal–. Però ja se sap que aquells que venen de bona família i, a més, són d’esquerra radical i revolucionària s’ho poden permetre tot: fins i tot fer el ridícul davant els ulls de la majoria molt majoritària que no els votà. Els que no pertanyem a aquest submón social de Girona hem d’anar amb compte!, doncs potser a ells els «fa maco», potser, l’estat de brutícia en què es troba Girona, però per a aquest columnista no, donat que li sembla arquetip de la decadència de la ciutat que m’ha acollit.
Segon acte de cinisme polític d’en Salellas: anar a la concentració convocada per les associacions veïnals de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla sota el lema «Per la dignitat i la convivència dels nostres barris», les quals varen rebre el suport d’altres associacions, entitats i veïns de la ciutat. Per què qualifico de cínica la seva presència? Principalment per dos motius: el primer, perquè Salellas, com a cap natural de la Policia Municipal de Girona segons la llei, renuncià des del primer moment a exercir la vigilància de carrers i places, desplaçant-la cap al Cos de Mossos d’Esquadra, atès que per ideologia no vol que la Policia Municipal que comanda exerceixi cap mena de violència ni tan sols aquella que es troba en el marc de les lleis, que és com i quan ha d’actuar. Els autoqualificats de revolucionaris, però que fan la revolució al saló de casa seva jugant a videojocs, són així. En segon lloc, perquè una de les seves primeres declaracions públiques van consistir a dir que no ampliaria la plantilla de la Policia Municipal, malgrat la seva peremptòria necessitat, i que, si calgués, cobriria les places vacants. Pot haver-hi més idiotisme polític en les seves paraules? No crec que l’hagi acabat, francament.
