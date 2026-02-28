Opinió
Creativació: innovar sense trair l’essencial
Fer que la fe arribi viva. En un món en constant canvi, innovar és imprescindible, també per a l’Església. Però com es pot renovar sense perdre l’essència? La resposta passa per la creativació, una manera d’actualitzar el missatge sense diluir-lo. Innovar sense trair l’essencial significa transmetre la fe amb llenguatges que toquen el cor de cada generació. La Bíblia ja mostra aquesta capacitat: paràboles, cartes, poemes i relats simbòlics; formes diverses d’una mateixa fe que avui poden inspirar i connectar amb la vida quotidiana, ajudant a comprendre millor els valors i la saviesa de la tradició cristiana.
Formació amb sentit. Aquests llenguatges no són només passat històric: poden bategar en homilies, catequesi, tallers per joves, cursos de predicació i activitats comunitàries. Espais on tradició i innovació dialoguen i generen sentit, on preveres i catequistes poden practicar la creativació amb eines concretes. La formació no es limita a transmetre continguts; inclou tècniques, recursos visuals, metodologies participatives i exercicis pràctics que faciliten que la fe sigui viva i entenedora. Tip pràctic: exemples quotidians i narratives properes ajuden a fer el missatge més comprensible.
Testimoni viu. Un exemple clar és Josep Lagares, president executiu de Metalquimia i president de la Congregació dels Dolors de Besalú, que combina arrelament a les tradicions amb mirada oberta i innovadora. Acompanya la família i tots els seus veïns de Besalú a Terra Santa, i anualment impulsa el pelegrinatge diocesà a Lourdes. Aquestes experiències uneixen comunitat, fe i compromís, mostrant com la tradició es pot viure de manera activa, significativa i accessible per a tothom.
Creativitat amb profunditat. La creativació no s’improvisa: exigeix vida interior, escolta i discerniment. Sense profunditat, la creativitat queda en façana; amb cor obert, esdevé força transformadora. Llibres com Time-Out (2a edició) ofereixen recursos per a la formació: estructuració d’homilies, idees per dinamitzar catequesi, exercicis de comunicació i maneres d’adaptar els missatges a diferents públics. Això ajuda a fer que l’Evangeli arribi viu i comprensible per a tots, generant diàleg i participació activa dins la comunitat. Tip pràctic: materials visuals i interactius capten l’atenció i faciliten la comprensió.
Innovar sense trair. Si innovar vol dir trair l’essencial, no val la pena. Però si vol dir fer-lo viu, entenedor i encarnat en cada temps i lloc, la creativació és necessària, vital i profundament evangèlica. Com recorda sant Pau: «Feu saber a tothom l’Evangeli» (Colossencs 1,23). Fem-ho amb paraules certes, gestos nous i cors renovats, sense por de mirar el futur amb esperit creatiu i fidel a l’essencial.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies