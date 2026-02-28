Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | CARTES

Sergi Cot

Sergi Cot

Girona

La resposta del regidor Sergi Cot al ciutadà que demanava la seva dimissió

El regidor d'Acció Climàtica s'explica sobre la polèmica

Amb relació a la carta publicada dissabte passat, on es demanava la meva dimissió com a regidor per part del Sr. Joaquim Antoni Pla, Quimi Pla, vull fer una sèrie de consideracions que són imprescindibles. La primera, demanar disculpes a qui s’hagi sentit ofès o sorprès en llegir aquell text. En segon lloc, vull aclarir que els fets que s’hi descriuen van succeir fa uns dies en el marc d’una conversa privada per whatsapp, entre dues persones que ens coneixíem prèviament i que ens pressuposàvem certa o mínima confiança, i és per això fèiem servir un canal directe com és aquesta aplicació de missatgeria. En cap cas fou en un context públic o sense relació prèvia amb la persona. Pel que fa al fons de la qüestió, els retrets i qüestionaments sobre la gestió tècnica de l’arbrat, reiterar els arguments que vaig expressar en aquella conversa: les decisions que prenem estan fonamentades per professionals qualificats, que valoren criteris de seguretat i prevenció de costos i danys, salut vegetal, estat de l’arbrat, risc de caiguda, afectacions al sòl, i altres canvis en l’entorn urbà. Cal dir, a més i sobretot, que el fenomen del canvi climàtic i els episodis d’extrema sequera dels darrers anys tan seguits de les intenses pluges han provocat alteracions importants en l’arbrat de Girona i d’arreu, encara que sovint siguin difícils de percebre a simple vista. Els darrers arbres caiguts vora els Jardins de la Devesa, així com els pins caiguts als Jardins de les Pedreres o el de la rotonda de dalt a l’Avinguda Lluís Pericot, evidencien tot l’exposat anteriorment. Reitero les meves disculpes i em poso a disposició del debat per a aprofundir en els meus arguments sempre que calgui, com he fet i faré amb qualsevol persona que li preocupi o li interessi.

TEMES

