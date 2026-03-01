Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Jordi Roura

«Balandrau» torna la gent al cinema

Rodatge del film 'Balandrau, vent salvatge' .

Rodatge del film 'Balandrau, vent salvatge' . / Filmax

Balandrau, vent salvatge és una molt bona pel·lícula i un emotiu homenatge a les víctimes i a totes les persones que van intervenir en l’operació de rescat dels afectats per una de les pitjors tempestes que es recorda als Pirineus el malaurat 30 de desembre de 2000. Però és també el film que necessitàvem perquè ha contribuït a tornar la gent al cinema. Al cinema com a acte social, com a reunió amb altres persones que no coneixem per fruir plegats d’un relat apassionant. Feia temps que no es veien sales amb les localitats esgotades ni cues a les portes dels locals.

El primer cap de setmana de Balandrau als cinemes es va resoldre amb més de 4.500 espectadors a les sales gironines que el projectaven. L’èxit va ser tan espatarrant que a partir de dimarts s’hi van afegir els Odeon de Salt, i en llocs on ja es projectava, es va haver d’ampliar el nombre de sessions per l’alta demanda.

Dijous es va tancar la primera setmana en cartell amb números immillorables. A la província ja ha dut més de 9.000 espectadors a les sales, sent Girona, Olot i Platja d’Aro les poblacions on més públic ha tingut. A la capital, per exemple, ha arrasat tant als Ocine com al Truffaut, amb més de 3.500 persones.

El mèrit és que tot això ho ha aconseguit una producció catalana, rodada aquí, i que amb una vuitantena de còpies s’ha colat al Top 10 de recaptació a tot l’Estat. No només de Hollywood es viu, ens ve a dir això. En època de plataformes i streaming, Balandrau constata que el fet local té més sortida que mai i que també sabem fer les coses bé en la proximitat. Casa en flames, El 47 i Balandrau en són tres grans exemples.

