Opinió
Reconciliació ERC-PSC
Pere Aragonès va justificar la convocatòria de les eleccions de 2024 per la incapacitat d’aprovar els Pressupostos de la Generalitat. Va qualificar d’irresponsables» aquells que votaven en contra la proposta d’uns comptes que «més que castigar el govern, castiguen els ciutadans». Aquells comicis van suposar la fi de la vida política del dirigent d’ERC. Ara, els republicans es troben en la tessitura de decidir què fan davant un projecte que compta amb l’acord de PSC i Comuns i l’aval de sindicats i patronal. Si Salvador Illa es veiés forçat a prorrogar els Pressupostos, dubto que seguís el mateix camí. L’impacte d’una pròrroga probablement seria limitat, tot i que la consellera Romero ha alertat de possibles tensions de tresoreria a partir de l’abril. L’escenificació pública de les diferències entre ERC i els socialistes per la recaptació de l’IRPF de fa uns dies no acabarà amb divorci. Als dos partits, els partidaris de la reconciliació són majoria.
Un dels punts importants del projecte presentat divendres és l’increment previst de la inversió, que és superior a la d’exercicis que comptaven amb l’allau del milions procedents dels fons europeus Next Generation. Si s’aprovessin, aquesta inversió seria clau per a impulsar el creixement de l’economia. Si no fos així, caldria negociar nous suplements de crèdit, el que alenteix moltes iniciatives.
El Govern de Catalunya i el d’Espanya estan amb els pressupostos prorrogats des del 2023 i l’administració ha continuat funcionant. Altra cosa és la sensació de la paràlisi i la incapacitat per a afrontar els grans reptes pendents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- Famílies de Santa Coloma de Farners es queden sense plaça a una aula de nadons perquè no donen permís per obrir-la
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre