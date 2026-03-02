Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cristina Cots

Quan el govern dubta, Girona perd

En poques setmanes, Girona ha passat de projectar-se al món com a capital del cicloturisme a plantejar la suspensió de llicències d’un dels sectors que més activitat econòmica genera. La pregunta és clara: ens podem permetre decisions precipitades que posin en risc un ecosistema construït durant dècades?

El debat sobre el model comercial del Barri Vell i el Mercadal és legítim. Compartim la preocupació per la pèrdua de comerç essencial i per la pressió d’algunes activitats als centres històrics. Però no compartim que la resposta sigui assenyalar un sol sector. Suspendre llicències de negocis vinculats al ciclisme és una mesura desproporcionada i injusta amb qui ha apostat per una Girona activa, sostenible i amb projecció internacional.

Les dades són contundents: segons un estudi del Patronat de Turisme i la UdG, el cicloturisme genera entre 120 i 150 milions d’euros anuals i atrau més de 70.000 visitants cada any. No parlem només de botigues de bicicletes, sinó d’allotjaments, restauració, comerç i serveis que viuen d’aquest ecosistema. Frenar-lo amb una moratòria mal enfocada seria una temeritat.

Sorprèn que el govern hagi optat per aquesta via en lloc d’afrontar el debat amb eines estructurals. Fins i tot, Girona Centre Eix Comercial ha advertit que la mesura és incompleta i perjudicial. Quan les mateixes entitats comercials demanen una mirada més àmplia, cal escoltar-les.

Des del PSC defensem planificació i seguretat jurídica. Apostem per un Pla d’Usos Comercials actualitzat que protegeixi el comerç essencial, limiti les sobreconcentracions per sectors, reguli horaris en zones sensibles i promogui la convivència. I calen mesures actives de foment del comerç de proximitat: ajuts, simplificació administrativa i incentius als negocis que cobreixen necessitats bàsiques del barri.

L’aprovació de la nostra moció demostra que hi ha una majoria disposada a abandonar la improvisació. Demanem rectificar la suspensió selectiva de llicències i a treballar, amb rigor i visió de ciutat, un pla equilibrat que preservi el cicloturisme com a actiu estratègic. Girona no pot perdre oportunitats perquè el seu govern dubta.

