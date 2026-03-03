Opinió
Brega pels pressupostos
El govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de pressupostos per al 2026, però no compta amb els vots favorables d’ERC que són necessaris per a l’aprovació pel Parlament. Oriol Junqueras exigeix el compliment dels acords sobre la gestió de l’IRPF abans d’asseure’s a negociar. El president Salvador Illa ha tirat pel dret sense un pacte previ amb els republicans.
Aquesta situació s’assembla a una brega incruenta en la qual cap de les parts afluixa la corda per intentar trobar una solució. A més, ERC nota l’alè al clatell de Junts que, en paraules de Jordi Turull, els acusa d’acceptar un «intercanvi de pastanagues».
De fet, hi ha un problema de legalitat en la cessió de l’IRPF perquè l’article 19 de la llei de finançament de les comunitats autònomes (Lofca) disposa que, en el cas dels tributs cedits, les comunitats autònomes poden assumir per delegació de l’Estat la potestat sancionadora i de revisió, però exclou l’IRPF, l’IVA i els Impostos Especials d’aquesta possibilitat.
Davant els problemes legals, els republicans no s’arronsen i no en tenen prou només amb el compromís del president Salvador Illa, sinó que volen la implicació del PSOE per derogar aquells articles de les lleis que impedeixen a les comunitats recaptar l’IRPF.
Doncs bé, una opció podria ser la delegació de la gestió de competències de l’impost mitjançant una esmena al model de finançament, com va insinuar la ministra d’Hisenda María Jesús Montero en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) del 14 de gener passat.
Però aquesta proposta de delegació no significa pas un traspàs de competències que difereix principalment en la titularitat: la delegació transfereix l’exercici d’una funció conservant el titular original, mentre que el traspàs implica la cessió definitiva de la titularitat i la gestió.
En resum, és tenir una mala peça al teler pretendre l’assumpció de competències plenes en la gestió de l’IRPF. És a dir, s’haurien de rebaixar les expectatives creades i alimentades per partits com Junts, que no acceptarà cap avinença que no sigui la gestió integral.
Davant les dificultats, malgrat el bloqueig actual, PSC i ERC s’han donat un temps per negociar amb voluntat d’acostar posicions. Concretament, fins al 20 de març, dia en què el projecte de pressupostos haurà de superar el tràmit al Parlament amb la votació de les esmenes a la totalitat.
No acaben aquí les vicissituds de la tramitació dels pressupostos. Encara que acabi satisfactòriament la qüestió de l’IRPF, s’hauran d’incorporar les demandes d’ERC, que encara no han arribat a plantejar, però que ben segur seran exigents.
Per tot plegat, sembla que pel que fa a l’aprovació dels pressupostos, el més calent és a l’aigüera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores