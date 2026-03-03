Opinió
El jovent, més masclista
Tres menors a València detinguts per una violació en grup a la seva companya de 13 anys. Ho van gravar tot amb el mòbil. Han sigut posats en llibertat i han tornat a l’institut, mentre que la víctima se n’ha hagut d’anar a un altre centre. Això la setmana que un informe indica que només el 38% dels joves es declaren feministes, dotze punts menys que fa quatre anys. També reconeixen dinàmiques de relació més dependent, que en diuen «romàntiques». El 50% d’ells «creuen que estan desprotegits davant les denúncies falses», i el 44% diu que «s’ha perdut la presumpció d’innocència».
Qui ens ho havia de dir! Després de la dada, el debat a les xarxes es va centrar en qui en té la culpa. I, tampoc no cal dir-ho, diuen que és per tant «d’adoctrinament de xerrades feministes a escoles» i «tant de feminisme» a Espanya.
Als primers cal recordar-los que el 25N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, una xerrada educativa en una escola va fer que una nena de 9 anys confessés que l’oncle l’agredia sexualment. Als segons, cal recordar-los que l’augment del masclisme no és pel feminisme, igual que l’augment de la pobresa o de la xenofòbia no és per defensar els drets humans. A tots, cal recordar-los que aquest jovent coincideix amb la quarta part que s’estima més un règim totalitari que la democràcia. I el mateix, a la resta d’Europa, no Espanya i prou.
Potser és que des del 2020 va arrencar la desinformació per les xarxes amb uns referents masclistes, per canviar l’opinió pública. Això sí, el nostre país va ser l’únic que va portar davant la justícia una manifestació del 8M com a causant del coronavirus. Potser és que hi ha investigacions acadèmiques confirmen com l’algoritme de TikTok dispara l’accés a vídeos misògins o com la majoria dels missatges a X són negatius cap al feminisme. Potser és tenir un partit negacionista de la violència masclista a les institucions. Potser és vetar periodistes feministes en mitjans, perquè desinformadors n’ocupin els seients. Perquè quan tot això no hi era abans del 2020 aquest jovent era més igualitari. Tot ha canviat després.
El feminisme sobreviu com pot. Atacat per tot arreu, fins i tot per col·lectius aliats o des de dins, com en tots els moviments. Ha funcionat dividir-nos en molts feminismes per separar-nos. Ha funcionat sobredimensionar debats. Ha funcionat pensar més en butaques que en les víctimes. Ha funcionat parlar de postfeminisme com si el masclisme estigués superat. Ha funcionat anar de feminista trepitjant platós de desinformadors que no han estat mai amb les víctimes, però ai, els focus! Tot això ens ha afeblit, però res d’això justifica l’augment del masclisme. Perquè el masclisme només l’alimenten els masclistes. Això sí, enhorabona als masclistes i fins i tot a les qui van de feministes, però s’hi han aliat. No sé si dormiran tranquils perquè acaben de crear una generació no solament d’infeliços en les relacions, sinó que, en la pitjor de les circumstàncies, ja hi ha les llavors per a una possible generació de víctimes i agressors.
