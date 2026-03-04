Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pep Prieto

L’arma

No fa tants anys, quan els Estats Units iniciaven una guerra, fos amb el pretext que fos, la reacció de la gent de bé era oposar-s’hi. Al final, la violència és la violència, i la Història ens diu que el seu exercici només porta a més violència. Abans, doncs, hi havia un clam gairebé immediat a qualsevol acte de guerra sense atendre a matisos i sempre apel·lant a la necessitat de preservar la humanitat enmig de la barbàrie. Aquest cap de setmana passat, amb l’escalada a Iran detonada per Trump i els seus col·legues de barra, també hi va haver un rebuig instantani. Però amb una variant que no deixa d’impactar: es parla que s’està produint «una altra guerra» i s’afegeix a la llarga llista d’atrocitats que és capaç de regalar-nos el món actual. Però la realitat és una altra, i molt més terrorífica que qualsevol estadística. No és una altra guerra, sinó la mateixa guerra, la que arrasa Palestina, la que està introduint la ultradreta a les institucions i la que està torpedinant la nostra percepció del món. Podem contextualitzar tot el que està passant en les velles intrigues geopolítiques, en els deliris de grandesa dels tirans i en l’obcecació d’alguns líders mundials per capitalitzar els recursos aliens, però aquí la veritable arma de destrucció massiva és la indolència. La seva, però també la nostra. Ens hem acostumat a l’horror, l’hem normalitzat i ens hem convençut que és el que passa als altres. Però no ens enganyem: tota aquesta colla de sonats, que és el que són, no tindran manies a expandir la seva guerra on calgui i amb l’excusa que calgui. De moment som una pedra a la sabata perquè ens oposem a les seves invectives, però si tinguéssim el petroli d’alguns dels països atacats no tinguem cap dubte que seríem un altre Iran. I compte, que és compatible voler que caigui el règim iranià amb creure que aquesta no és la manera de fer-ho. Podem entossudir-nos a dividir-ho tot en bàndols i en la dialèctica entre bons i dolents, però ara mateix som simples figurants d’un joc ideat per repressors en què l’únic resultat és el patiment.

