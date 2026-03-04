Opinió
La utilitat dels tontos
El tinent coronel Antonio Tejero ha estat beneit per la voluntat de nostresenyor d’acollir-lo el dia que es desempolsaven uns papers, que en cas d’haver-los llegit li haguessin recordat el que no estava disposat a admetre, que la seva esposa, Carmen Díez, tocava de peus a terra, que era més llesta que ell, i que tenia raó quan amb la pena encauada al pit li confessava a la seva amiga Hermínia que el seu pobre marit era un desgraciat, un tonto, que l’havien deixat amb el cul a l’aire, uns paperots que els malfiats recorden que ni hi són tots els que són, ni en són tots els que hi són, i a mi el qualificatiu de tonto em recorda el tonto o idiota útil, una denominació que segons uns se la tragué de la butxaca Lenin per assenyalar amb sorna els qui durant la guerra freda, en manifestacions, pamflets, llibres, feien el caldo gros al comunisme, però per a altres aquest relat és pura invenció, sigui com sigui un idiota útil és un cap calent que sense tenir-ne ni idea, o amb coneixement de causa, digueu-los cínics, defensen ideologies radicals, quasi bé sempre totalitàries, sense matisos, com si els hi anés la vida, i per cert, no eren una rara avis, per aquelles dies, els de la guerra freda, donaves una puntada de peu en una farola i queien un grapat de camarades, ara ens caurien quatre mal comptats, però si algú decideix maltractar una farola que s’aparti perquè li plouran els qui en l’actualitat fan el caldo gros a satrapies com Cuba, Veneçuela, la de Chávez i Maduro, Iran o Palestina de Hamàs, i remarco de Hamàs perquè solidaritzar-se amb el patiment del poble palestí i condemnar els més que probables crims de guerra de l’exèrcit hebreu no té res a veure en voler sortir a la foto amb la kufia, el mocador palestí, amb el puny a l’aire i cridant eslògans ja mig espellifats de tant fer-los servir.
Parlant del Papa de Roma, Rufián, en l’acte de de germanor de la major part de les esquerres, digué com si fos una primícia que era marxista-leninista, sabíem que era un independentista furibund, només cal recordar que davant un Puigdemont cagadubtes, que no sabia si declarar la independència o convocar eleccions, el nostre home li etziba en un tuit que s’havia venut per 155 monedes de plata, estem parlant de l’octubre de 2017, han transcorregut molts anys, en aquest període de temps Rufián ha perfeccionat el mètode Stanislavski d’interpretació, sí, ho heu entès bé, no el mètode a Rufián sinó ell a Stanislavski, però si una cosa m’intriga d’ell és saber si és conscient que el marxisme-leninisme és l’ortodòxia del leninisme segons Stalin i si ho coneix ha de conèixer que el duet Lenin-Stalin han protagonitzat un dels períodes més negres de la humanitat, escriviu en un chatbot leninisme, marxisme, estalinisme, independentisme i tonto útil i l’oracle us mostrarà una foto del senyor Rufián, i ara escriviu en el mateix chatbot, tírria a la Rahola, a Voltaire i al seu tractat sobre la tolerància, a la llibertat d’expressió i a un parell de tontos útils i l’oracle us mostrarà les dues fotos de membres de l’organització juvenil socialista que han denunciat Rahola per incitació a l’odi, complicitat amb el genocidi de Gaza, i etcètera, els mateixos que fa uns anys en un acte on parlava Rahola li tiraren pintura vermella, una acció que es troba en els jutjats, ja ho diuen alguns entrenadors, la millor defensa és un bon atac, i què els diria la senyora Carmen Díez en cas que es trobés entre nosaltres els qui es belluguen entre cortines de teranyines i trepitgen racons que senten a resclosit? M’imagino alguna cosa semblant a, pobres tontos, per què sempre voleu ensenyar el cul!
