Opinió
Carta d'un lector: "És molt probable que, quan necessitem la balisa, la pila ja estigui descarregada"
L'autor afirma que "a la llista de problemes ocasionats per la balisa V16 n'hi cal afegir un altre"
Envia la teva carta
Més problemes amb la balisa V16
Jesús Rubiralta | Barcelona
A la llista de problemes ocasionats per la balisa V16 n’hi cal afegir un altre. Aquestes balises estan alimentades amb una pila alcalina de 9V. Les piles alcalines tenen una temperatura de funcionament d’entre 0 i 50 graus. Per sota de zero graus, disminueix molt la capacitat de la pila, de manera que la durada és més baixa. Per sobre de 50 graus, les piles s’autodescarreguen molt ràpid. Un vehicle tancat, al sol, pot arribar als 70 graus fàcilment. És molt probable que, quan necessitem la balisa, la pila ja estigui molt descarregada. A més, al posar la balisa sobre el vehicle, des de dins no podem veure si està funcionant, així que ens està fent una falsa sensació de seguretat. No sabem si funciona ni si estem localitzats.
Aquesta carta ha estat publicada originalment a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran