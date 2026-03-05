Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona / Barcelona

Carta d'un lector: "És molt probable que, quan necessitem la balisa, la pila ja estigui descarregada"

L'autor afirma que "a la llista de problemes ocasionats per la balisa V16 n'hi cal afegir un altre"

Un home col·loca una balisa V16.

Un home col·loca una balisa V16. / Manu Mitru

Més problemes amb la balisa V16

Jesús Rubiralta | Barcelona

A la llista de problemes ocasionats per la balisa V16 n’hi cal afegir un altre. Aquestes balises estan alimentades amb una pila alcalina de 9V. Les piles alcalines tenen una temperatura de funcionament d’entre 0 i 50 graus. Per sota de zero graus, disminueix molt la capacitat de la pila, de manera que la durada és més baixa. Per sobre de 50 graus, les piles s’autodescarreguen molt ràpid. Un vehicle tancat, al sol, pot arribar als 70 graus fàcilment. És molt probable que, quan necessitem la balisa, la pila ja estigui molt descarregada. A més, al posar la balisa sobre el vehicle, des de dins no podem veure si està funcionant, així que ens està fent una falsa sensació de seguretat. No sabem si funciona ni si estem localitzats.

Aquesta carta ha estat publicada originalment a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.

