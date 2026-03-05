Opinió
Miquel Blanch i Solé
Cinquanta anys d’educació d’adults
Girona i Salt celebren 50 anys d’educació pública, popular i permanent de persones adultes. Els inicis, el 1976, en plena transició i sota l’ombra d’un règim que negava l’analfabetisme, joves objectors i educadores compromeses van impulsar classes d’alfabetització arrelades a les necessitats dels barris i de la població arribada d’altres punts de l’Estat, inspirades en el pensament de Paulo Freire i en la defensa del dret universal a l’educació.
Les primeres experiències no van néixer de cap planificació administrativa, sinó de l’organització popular. A Girona, l’escola d’adults de les barraques de Les Pedreres, després a Font de la Pólvora i altres barris, va desenvolupar una pràctica educativa sobre el terreny liderada per Concepció Furcarà (Furqui). A Salt, classes nocturnes impulsades per l’associació veïnal van donar lloc a l’escola d’adults encapçalada per Sebas Parra que combinava formació i diàleg amb la gent treballadora. El binomi Girona-Salt va establir les bases dels actuals Centres de Formació d’Adults a les comarques gironines.
La lluita per places docents i reconeixement va ser intensa. Coordinadores i moviments van impulsar campanyes amb lemes com «Ni un treballador sense educació bàsica, ni un barri sense escola d’adults», defensant projectes amb dimensió política. Ja amb les competències assumides per la Generalitat (1981), també es van produir mobilitzacions massives al carrer com «L’educació d’adults pública: un dret». Malgrat la manca d’especialització docent, la planificació insuficient i la invisibilitat institucional, aquestes lluites han deixat un pòsit valuós per ampliar i millorar el servei públic.
L’Educació de Persones Adultes (EPA) ha elevat el nivell d’instrucció, l’autoestima i la capacitat d’adaptació de joves i adults, combatent diversos analfabetismes i impulsant valors com la justícia social, la diversitat cultural i la solidaritat. Ha estat molt més que centres d’ensenyament formal, ha estat espai de cohesió i dinamització comunitària. La seva pràctica s’ha fonamentat en una pedagogia crítica i dialògica, centrada en la transformació de les condicions de producció del coneixement i en el rebuig de models que perpetuen desigualtats. Per a moltes persones ha estat una porta a l’autonomia i a l’esperança de canvi vital.
L’educació d’adults necessita un reconeixement públic per la relació educativa construïda, per les oportunitats ofertes a la gent treballadora i per actuar en favor de la comunitat. Parlar de Paulo Freire és esperança i compromís amb els sectors oprimits. A Pedagogia de l’Oprimit proposa partir de la realitat material de les persones per afavorir la presa de consciència i l’alliberament. La seva influència fou clau als inicis de les escoles d’adults i en els mètodes d’alfabetització.
Cal un reconeixement als i les docents que, sovint a contracorrent, han defensat una educació crítica davant models merament transmissors, reivindicant el saber de les persones més pobres i entenent que no n’hi ha prou amb conèixer el món, sinó que cal transformar-lo. També a l’alumnat, protagonista dels projectes educatius i socials, que ha aportat consciència crítica, defensa del català, rebuig de la llei d’estrangeria i lluita feminista dins la classe treballadora. Valorar projectes com l’Escola Taller de Girona, el Pla Local d’Acollida i Formació de Salt o altres iniciatives han dignificat la dimensió educativa, laboral i social de l’EPA. Tanmateix, el suport d’entitats veïnals, sindicats, ajuntaments i professionals compromesos van dimensionar i ajudar en la creació d’un pensament crític, alternatiu i transformador del coneixement a les escoles d’adults i consolidar la xarxa pública.
L’EPA continua essent clau per a la millora educativa a Catalunya. El futur de l’EPA, malgrat l’immobilisme al seu creixement i a la invisibilitat administrativa, necessita compromís, acompanyament a les persones a reorientar la seva vida amb nous projectes i noves propostes amb intencions formatives i polítiques per combatre les concepcions ingènues i abstractes. Davant les desigualtats econòmiques, racials i de gènere, la precarització, el desús de la llengua catalana, el dret a l’habitatge... cal propagar a les escoles d’adults un model social i comunitari, una interrelació dels serveis per una educació pública, popular i permanent tant en l’àmbit ideològic, pedagògic, metodològic i organitzatiu. Tossuderia i convicció.
L’homenatge a l’alfabetització (8 de maig a Les Pedreres) erigint una escultura –dissenyada per Vicenç Huedo– simbolitzarà 50 anys de compromís i lluita per erradicar els analfabetismes.
«Aguanteu a les fosques i, quan arribi el dia, podreu dir: avui no hem renunciat a l’esperança.»
