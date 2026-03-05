Opinió
Dolors Condom, una personalitat
Aquella Girona de postguerra sí que era petita i delicada, grisa i negra, els qualificatius que cavalcaven igual que aquells genets de l’Apocalipsi, tot un aspror. Però aquí mateix naixien uns valors destinats a fer-se perdurables. Un és l’Instituto de Enseñanza Media. El carrer de la Força, tota una història, continuava oferint aquella visió de la casa núm. 21, víctima d’un bombardeig de la Guerra Civil. Però als anys 40 la Força també era un símbol de la mateixa vida: a la part alta s’anunciava una «profesora en partos» i a la part baixa del carrer hi havia una fusteria i funerària: principi i fi de la vida, aquí ben testimoniats.
És aquí on comença una nova vida de l’Institut, obrint les portes a un nou professorat que aportarà un rigor acadèmic i marcarà la represa de l’ensenyament secundari. Diguem-ho tot: també era l’època rigorosa que va instal·lar unes barreres de fusta al vestíbul principal per separar els nois de les noies (!!). Aquells primers anys es varen anar incorporant a l’Institut Santiago Sobrequés, mossèn Manuel Fuentes, Joaquim Florit, Josep Gassiot, Josep Garcia, Emilia Fustagueras, i d’altres. El senyor Florit n’era el director, ensenyant llatí, una assignatura que a molts estudiants feia posar mala cara. Entre l’alumnat femení, Dolors Condom i Gratacòs no hi posa mala cara quan cursa els set cursos de llatí sinó que s’hi engresca i en fa objectiu predilecte, i el llatí és una de les assignatures que l’ajuden a obtenir repetidament «matrícula d’honor». Els seus companys de curs no ens vàrem sorprendre quan l’any 1945 va escollir els estudis universitaris de Filosofia i Lletres: estava cantat. Després, a Dolors Condom li seguíem la trajectòria de professora per diversos punts de Catalunya. Finalment, assoleix la càtedra de Filologia Clàssica a l’Institut Vicens Vives, de Girona,
Quan el 1995 es va escaure el cinquantenari del final d’aquell batxillerat, Dolors Condom va ser el cervell i el cor necessaris per emprendre’n la celebració; ella va assumir la complicada organització, transmetre l’engrescament i demés, per reunir companys i companyes. A la celebració varen presidir-nos el senyor Florit i el senyor Garcia. Va ser un record contundent, amb aquelles paraules emotives i exemplars que vàrem escoltar tant del vell professor de llatí com de la seva alumna destacada.
Dolors Condom, després de la seva jubilació, va aconseguir una certa continuïtat de trobades de companyes i companys d’aquella promoció, al voltant d’una taula ben parada, i amb respectives parelles, (és a dir, sense les barreres de fusta de l’Institut...) tota una bona voluntat de relacions humanes, fent realitat aquell pensament fonamental que ella ensenyava a classe, llavores que explicaria el Tractat d’amistat, de Ciceró.
Ja plenament jubilada, Dolors Condom va oferir la seva voluntat de servei a l’associació Amics de la Unesco de Girona, que la va incorporar a la junta de govern; la seva presència i el seu criteri valuós varen marcar una programació de categoria. Una de les activitats en què va participar com a protagonista va ser «Espriu al mercat», una activitat que significava un apropament de la literatura al gran públic, en aquest cas era a l’entrada del Mercat del Lleó.
Recordar el centenari de Dolors Condom i Gratacòs és exercir un civisme molt necessari. És encendre aquell llantió que a la Bíblia queda ben proposat, perquè il·lumini a tots els que són a casa.
