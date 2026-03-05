Opinió
El millor pla per demà al vespre
Aquesta temporada han passat per Fontajau alguns dels millors equips femenins de bàsquet europeu. Hi ha tornat a haver nits màgiques, com les dels triomfs contra el Praga, quin senyor partit, l’Schio o el Carolo, que va permetre celebrar una inimaginable classificació per a la Final Six de l’Eurolliga. La fusió entre l’Uni i el Bàsquet Girona s’ha fet amb molta naturalitat, els fidels es mantenen a la grada de Fontajau, però potser aquest equip hauria merescut trencar aquesta barrera dels dos mil i escaig espectadors. No hi deu haver massa plans millors demà al vespre per fer a Girona que anar a veure el duel contra el Saragossa, amb el lideratge en joc. Més que a la pista, que també, el triomf de demà s’ha d’assegurar entre l’afició.
El Saragossa, precisament, ve de guanyar-se el bitllet per a la Final Six que organitza tombant el Praga al Príncipe Felipe davant 9.000 espectadors. I esgotant els bitllets per a un xàrter a la República Txeca per animar les jugadores en el primer partit de l’eliminatòria. Són coses com aquestes les que acaben fent grans els clubs. L’Spar Girona també mereix aquest reconeixement públic, per exemple, amb abonats del masculí donant una oportunitat al femení, i més ara que són de la família.
En una ciutat de poc més de 100.000 habitants, que viu un moment dolç en l’esport professional amb un futbol de Primera i dos bàsquets d’elit, no ha de ser fàcil fer-ho seguir tot. Però aquest Spar Girona continua fent passos endavant per engrandir gestes com les dues lligues i la Copa, els tres títols més sonats. Guanyar la temporada passada la fase regular va ser un exemple d’això, encara que no donés cap Copa, i el bitllet per a la Final Six d’aquest curs també. Ara toca que la gent també respongui i digui que vol mantenir aquesta aposta i aquest nivell. Mobilitzar-se a Fontajau, a la Copa, i a la Final Six, seria la millor manera que Girona «tragués pit» amb el seu equip de bàsquet femení.
