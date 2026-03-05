Opinió
Un ramadà sense iftar comunitari a Salt
Aquest any, l’Associació Azahara per primera vegada no organitzarà l’iftar comunitari del Ramadà. No és una decisió fàcil. Durant anys, aquest projecte ha reunit a Salt prop de cinc-centes persones de creences i orígens diversos al voltant d'una mateixa taula. Era una imatge de convivència real. Una plaça plena de veïns, famílies, joves i gent gran compartint conversa mentre es feia fosc. Un gest senzill, però profund. Aquest any hem dit prou. Durant anys hem tirat del carro, assumint responsabilitats que sovint anaven més enllà de les nostres possibilitats. Ens aturem perquè creiem que cal fer un gest simbòlic. Aquesta pausa és un toc d'atenció: la convivència és una responsabilitat compartida, no pot recaure sempre sobre les mateixes espatlles. Les dificultats burocràtiques i la manca de suport efectiu fan que entitats petites com la nostra, sostingudes sovint pel voluntariat i l’esforç constant, ens veiem obligades a aturar-nos i repensar el model. No parlem d’un cansament puntual. Parlem d’un sistema que exigeix cada vegada més a qui menys té. La paraula cohesió s’ha convertit en habitual als discursos institucionals. També interculturalitat, inclusió, convivència. El vocabulari és impecable. Però quan no va acompanyat de recursos reals i d’una voluntat clara de facilitar la feina al teixit associatiu, es queda en paraules. I les paraules, soles, no sostenen projectes. Vivim un moment delicat. A Europa —i també a casa nostra— els discursos que divideixen guanyen espai. Es normalitzen llenguatges que fa pocs anys ens haurien semblat impensables. La por s’utilitza com a eina política. S’assenyalen col·lectius. Es simplifiquen realitats complexes. En aquest context, cada espai de trobada entre persones diverses és molt més que un acte simbòlic: és una forma de resistència democràtica. És un recordatori que la convivència no és una teoria, sinó una pràctica quotidiana. Quan un espai així desapareix, encara que sigui temporalment, no és només una activitat menys al calendari. És una oportunitat menys per generar confiança. I la confiança, quan es trenca, costa molt de reconstruir. El teixit associatiu de barri —petites entitats, sovint invisibles, que treballen amb pocs recursos i molta vocació— és una peça clau de la pau social. No surt als grans titulars, però sosté el dia a dia de molts municipis. Quan aquest teixit s’afebleix, no ho substitueix cap programa nou dissenyat des d’un despatx. La cohesió no es decreta. Es construeix des de baix, amb presència, amb temps i amb relacions. I des d’aquesta responsabilitat social, no volem entrar en assenyalaments ni partidismes. Es tracta de fer una crida a un consens bàsic: si volem societats cohesionades, necessitem un teixit associatiu viu i cuidat. Si volem frenar la polarització, hem de protegir els espais on la gent es troba per construir en positiu. I això requereix menys obstacles i més confiança en qui fa la feina cada dia. Encara hi som. Volem formar part de la transformació als barris i així ho fem cada dia. Però cal un contracte social sincer que entengui que les entitats no són un complement ornamental de les polítiques públiques. Són la seva base. Quan les deixem sense oxigen, no només perdem activitats. Perdem vincles. I sense vincles, la convivència es converteix en un record del que hauria pogut ser. I no son temps per viure de la nostàlgia.
Mohamed El Amrani és president de l’Associació Azahara
