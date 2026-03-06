Opinió
Sí, Bauman tenia raó: som pobres
Zygmunt Bauman és un d’aquells filòsofs dels quals se solen citar frases sense haver-ne llegit mai un llibre complet. Ni tan sols Vida líquida. Simplement, perquè queda bé citar-les. Però, com que hi ha gent que ha llegit més que nosaltres, sempre està bé arribar a grans autors com Bauman a través seu. Així, llegint l’article d’Alexis Cloquell, sociòleg de la Universitat Catòlica de València, a El Periódico, em trobo aquesta frase: «Bauman descrivia en la seva obra Vida líquida aquest escenari com un món on la mateixa existència es caracteritza per la inestabilitat, la incertesa i l’absència de referències duradores». L’escenari a què es refereix Cloquell és el que descriu el XV Informe sobre el estado de la pobreza (EAPN-ES). On bàsicament s’explica que estem normalitzant que, per funcionar, la nostra economia necessita molta mà d’obra precària amb sous que difícilment permeten tenir accés a un habitatge digne o sentir-se integrats socialment. És a dir que, tot i tenir feina, molta (massa) gent és pobra.
«Inestabilitat», «incertesa» i «absència de referències duradores». Les tres característiques amb què Zygmunt Bauman definia l’escenari social són conseqüències de problemes ben coneguts. Com es pot tenir sensació d’estabilitat i certesa sense tenir estabilitat econòmica? Estabilitat per comprar o llogar un pis, per aspirar a una carrera professional, per (qui vulgui) tenir fills... En l’informe citat pel professor Cloquell es detalla que, a Espanya, més del 30% de les persones definides com a pobres tenen una feina. Cobren un sou a final de mes. Però això no és suficient perquè tinguin expectatives d’una vida estable. Sí, Bauman tenia raó. Som pobres. També els que ens pensem que no ho som.
Buscar una explicació fàcil a un problema tan complex és gairebé impossible. Però, encara que no l’hàgim llegit, podem deixar anar una cita de Bauman. Que sempre queda bé... «Totes les mesures preses en nom del rescat de l’economia es converteixen, com tocades per una vareta màgica, en mesures que serveixen per a enriquir als rics i empobrir els pobres».
