Opinió
Dones d'alt valor
Introducció: No sé si heu vist la campanya del 8M impulsada pel Ministeri d’Igualtat, i protagonitzada per la gran Ángela Molina. Posa sobre la taula algunes de les característiques que han de tenir les «dones d’alt valor», i que s’han extret de publicacions fetes des de la masclosfera el 2025. Així, les «dones d’alt valor cuiden la seva aparença, s’esforcen per vestir bé però amb modèstia» i «s’arreglen fins i tot per anar al supermercat». A més, «són femenines, agradables, familiars i emocionalment receptives», sense oblidar que han de ser «exclusives: saben que una cosa que pot tenir tothom no té valor». Finalment, «són pures, submises i fidels».
La masclosfera també defineix com són els homes d’alt valor: són dominants i segurs, han de protegir la seva parella, saber-la guiar i proveir-la perquè, si no, «el primer que vingui amb més diners et prendrà la dona».
M’explica un bon amic que no fa massa el van convidar a un dinar on només eren homes, i que va estar parlant amb dos dels comensals, als que no coneixia de res. «D’entre 40 i 50 anys, amb carrera i bona feina», em detalla. Sense cap mania, un els va ensenyar les fotos de noies despullades que corren en un grup de whatsapp d’amigotes. L’altre, animat, els va explicar que ell havia creat amb IA un vídeo en el qual la seva parella mostrava «les tetes» i el va enviar als seus amics.
«Però… i tu? Tu què vas fer?», salto jo, entre furiosa, atònita i espantada. «Els vaig preguntar si els faria gràcia que una de les dones de les fotos o dels vídeos fos filla seva», em respon. Els dos energúmens es van posar a la defensiva i van dir que no n’hi havia per a tant, que només era un divertimento sense mala intenció.
Les imatges –reals o creades amb intel·ligència artificial– de dones despullades o en actitud sexual continuen corrent sense fre en aquests grups masculins de whatsapp. I per cada home que decideix no reenviar-les, n’hi ha centenars que sí que ho fan. Per cada home que envia un missatge al grup dient que ja n’hi ha prou, n’hi ha milers que prefereixen callar. Per no ser considerats els aixafaguitarres. Perquè ningú es pensi que no els agraden les dones. Per no sentir els retrets i les burles de la resta d’integrants del grup. Perquè han estat educats en aquesta masculinitat en la qual la gran majoria de dones som això, un divertimento. Dones de baix valor, per mirar, salivar i compartir amb els amics.
Estimats homes, us necessitem. Encara sou massa els que digueu «jo no soc masclista» però que rigueu les gràcies dels que sí que ho són. Si no ets masclista, deixa de comentar i de compartir fotos de dones. Atreveix-te a dir en aquests grups que això no té cap gràcia, que les dones no som objectes d’exhibició pública. Atreveix-te a sortir del grup. Tingues el valor d’assenyalar en veu alta els comportaments masclistes dels teus companys, dels teus amics. Deixa de pensar que les úniques dones que mereixen ser respectades són les de la teva família. Perquè, d’alt valor, ho som totes. Per molt que li requi a la masclosfera.
