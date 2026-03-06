Opinió
Guerra amb l'Iran: geopolítica i moral
Cada vegada que esclata un conflicte internacional, el relat acostuma a ser el mateix: democràcia contra dictadura, llibertat contra opressió, drets humans contra barbàrie. En el cas de l’Iran, fins i tot s’ha insinuat que la pressió militar pot servir per alliberar les dones iranianes d’un règim profundament repressiu. És un argument que pot sonar bé als titulars, però que difícilment explica la realitat.
La història ens ensenya que els estats gairebé mai entren en conflicte per motius humanitaris. Si així fos, el mapa de guerres al món seria molt diferent. Hi ha dictadures, persecucions i vulneracions massives de drets humans en molts altres llocs del planeta on ningú planteja intervencions militars. El veritable motor de la política internacional continua sent el mateix de sempre: el poder.
L’Iran ocupa una posició geopolítica clau. Es troba al centre d’una de les regions energètiques més importants del planeta i al costat de l’estret d’Ormuz, un pas estratègic per on circula una part decisiva del petroli mundial. Qualsevol tensió en aquesta zona té efectes immediats sobre el preu de l’energia i, per extensió, sobre l’economia global.
A aquest factor s’hi suma el programa nuclear iranià. La possibilitat que l’Iran arribi a disposar d’armes nuclears preocupa especialment Israel i les potències occidentals, perquè alteraria profundament l’equilibri de poder a l’Orient Mitjà i podria desencadenar una nova cursa armamentista a tota la regió.
Però el conflicte tampoc es pot entendre sense la rivalitat històrica entre l’Iran i Israel i la complexa xarxa d’aliances que travessa l’Orient Mitjà. Durant dècades, l’Iran ha construït una esfera d’influència a través de diversos actors regionals sovint en confrontació directa amb els interessos d’Israel i dels seus aliats. És en aquest context que s’ha d’interpretar l’escalada actual.
Davant d’aquest escenari, Espanya ha optat per defensar la prudència i la via diplomàtica. El govern de Pedro Sánchez ha rebutjat implicar-se en una nova espiral militar en una regió que ja acumula dècades d’inestabilitat.
És una posició coherent amb la tradició política espanyola de les darreres dècades, marcada per una forta reticència social a les intervencions militars a l’exterior. Tanmateix, també planteja interrogants sobre el grau de coordinació amb els nostres aliats europeus i atlàntics en un moment de creixent tensió global.
Europa afronta avui un escenari especialment complex. La guerra a Ucraïna, la rivalitat entre els Estats Units i la Xina i la inestabilitat permanent a l’Orient Mitjà dibuixen un món molt més incert del que el continent havia conegut en anys.
En aquest context, el primer error seria simplificar el debat. Perquè en política internacional, massa sovint, els grans conflictes no s’expliquen amb eslògans morals sinó amb interessos estratègics. I entendre aquesta diferència és imprescindible per no confondre els relats amb la realitat.
