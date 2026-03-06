Opinió
Inèrcies econòmiques
Tots els indicadors que, si més no en teoria, haurien d’alimentar el vot de l’esquerra hi són. Precarietat laboral, encariment de l’habitatge, desigualtat creixent, crisi climàtica, sensació de pèrdua de control sobre la pròpia vida. Si algú llegís manuals de ciència política del segle XX, conclouria que aquest és un escenari ideal per a l’auge de les forces progressistes. I, tanmateix, les enquestes i les eleccions en curs ens mostren una esquerra estancada o en retrocés.
L’esquerra no es percep, doncs, com la força que encarna una promesa de canvi, sinó com una part del paisatge institucional. Per a àmplies capes de la població, especialment joves, l’esquerra hi era mentre el meu lloguer pujava i el meu futur s’encongia. L’esquerra tradicional, d’altra banda, parlava en termes de conflicte social i d’interessos materials. No és que els temes identitaris no importin, és que quan es converteixen en l’eix del programa deixen fora els qui viuen el seu malestar en clau econòmica. Costa sentir-se interpel·lat per un discurs aliè a l’experiència quotidiana.
Per si no n’hi hagués prou, la dreta ha après que el malestar no només busca solucions, busca relats (com més delirants, millor). I la dreta, a Espanya com en altres països, ha aconseguit articular un relat emocionalment simple i eficaç: algú t’ha robat alguna cosa que era teva –seguretat, identitat, prosperitat– i nosaltres te la tornarem. L’esquerra respon amb complexitats tècniques o amb apel·lacions morals que no tenen en compte aquesta demanda de sentit. Promet protecció davant d’un món hostil, però la seva gestió no altera les grans inèrcies econòmiques. Quan el discurs és transformador però la vida continua igual, o pitjor, se li deixa de prestar atenció.
I també hi ha la qüestió del desig. Durant molt de temps, l’esquerra va ser capaç d’oferir una imatge d’un futur millor, més just i més lliure. Avui, sovint, sembla oferir només la gestió menys dolenta d’un present pèssim. I això no mobilitza. La contradicció, doncs, no és tan misteriosa. L’esquerra cau en un moment que li seria propici perquè ha deixat de representar, per a molts, el símbol d’una esperança creïble.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra
- El preu de la gasolina s’enfila: aquestes són les benzineres més barates a Girona