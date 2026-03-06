Opinió
Trump, el gran pacificador (?)
He llegit moltes de les novel·les històriques de Ken follet. El 2021 va publicar Never, la vaig llegir en la seva versió catalana i vaig pensar que el seu contingut era possible (sempre podem «embogir») però irreal pels temps que corrien. Tracta de les relacions dels EUA i la Xina com a grans potències en un món futur i, igual que abans de la Segona Guerra Mundial que retrata a La caiguda dels gegants, ningú diu voler la guerra però s’acaba desencadenant i és nuclear i el desastre es pot imaginar. Eren temps de Joe Biden i el món semblava disposat a mantenir les limitacions d’armament nuclear i les regles que regien les relacions internacionals forjades després de la II gran guerra. Avui, tinc molts dubtes. L’acord de limitació de l’armament nuclear ja no està vigent i, en comptes de pacificar el món com va dir a la campanya electoral, Trump ha començat conflictes sense respectar les regles de política internacional que, després de l’atac a l’Iran (conjuntament amb Israel), em plantegen molts dubtes de quin pot ser el futur, sobretot quan el règim dels aiatol·làs sap que del resultat d’aquesta guerra en depèn la seva supervivència i que la Xina sent que l’estan acorralant. No es tracta, com ha dit Pedro Sánchez, de defensar el règim autoritari que avui governa a l’Iran, però utilitzar la força bruta no crec que sigui una bona solució. Es diu que una guerra se sap quan comença però no com acaba (i menys una guerra que implica tot l’Orient Mitjà i les grans potències amb interessos a la regió). Recordaré només les guerres del Vietnam o de l’Afganistan.
Un exemple eloqüent de com fallen les previsions és el de la guerra d’Ucraïna que Putin somiava com un passeig. Trump va prometre acabar-la en 24 hores, pensava que una relació fluida amb Putin seria suficient per fer-lo entrar en raó i creia que retirant l’ajuda a Ucraïna, deixant Europa sola per defensar-la, Zelenski i els europeus es veurien forçats a negociar. La realitat és que Putin està prenent el pèl a Trump, ha posat unes condicions inacceptables pels ucraïnesos, els europeus s’han posat les piles i han ajudat a Ucraïna (tot i els pals a les rodes que, sobretot l’Hongria d’Orbán, estan posant) i avui tots els observadors diuen que no veuen cap possibilitat que les negociacions arribin a bon port a curt termini.
Deixem a part l’acció militar per capturar Maduro que va ser presentada per Trump com una acció de precisió de l’exèrcit nord-americà quan és un cas clar de traïció, d’un acord entre uns traïdors del govern de Veneçuela i els EUA per eliminar Maduro i explotar el petroli i altres matèries primeres per unes empreses bàsicament nord-americanes. I no oblidem la guerra de Gaza, en què les relacions entre els EUA i Israel (entre Trump i Netanyahu) han permès un intent de genocidi i acordar una «pau (?)» que s’ha encomanat a un «Consell de Pau» presidit per Trump en què els palestins no hi estan representats, que no ha aconseguit parar la guerra, les víctimes palestines a Gaza continuen cada dia i ha deixat mà lliure a Israel per colonitzar Cisjordània.
Quan fa poc s’estava discutint a qui es donava el Premi Nobel de la Pau, Trump gallejava dient que se li hauria de donar a ell perquè ell havia acabat no sé quantes guerres, era el gran pacificador (?) i la veritat és que n’acaba de provocar una que espanta i no ha aconseguit parar-ne cap d’important inclosa la del Pakistan i Afganistan, que acaba de començar aquest passat cap de setmana.
No podem oblidar tampoc la regressió democràtica que està promovent Trump a l’interior dels EUA, per exemple, per mitjà de l’ICE que, en ciutats governades per demòcrates, ha dit que tracta d’expulsar immigrants il·legals i ha acabat matant ciutadans dels EUA i Trump ha donat suport als agents. Recordaré que Narcís Serra deia que els quarters s’havien de desplaçar fora de les ciutats perquè en democràcia l’exèrcit no té per missió controlar els ciutadans. El que està fent Trump és tot el contrari, utilitza l’ICE per controlar els ciutadans. I, com ell mateix ha dit, un objectiu és controlar els que no se sotmeten a les seves idees i directrius o simplement pensen diferent.
Dissabte, a la celebració dels Goya, Susan Sarandon va expressar el seu agraïment a Sánchez i a molts dels artistes presents per tenir la lucidesa moral de denunciar Trump i les seves idees i Gonzalo Suárez va dir, encertadament, que Trump jugava al golf intentant ficar el món en un forat negre (el de la llei del més fort i les guerres). Una guerra és un dels pitjors escenaris que es pot viure. Encara sort que vivim a la UE a qui Trump detesta i vol destruir, perquè la UE, a pesar de tots els problemes, defensa l’ordre internacional i els pactes firmats després de l’acabament de la II Guerra Mundial per evitar els conflictes armats i, els que creiem en ells i no en la força bruta, desitgem que no es desviï d’aquest camí. Els invito a empènyer per aconseguir-ho, els nostres descendents ens ho agrairan.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra
- El preu de la gasolina s’enfila: aquestes són les benzineres més barates a Girona