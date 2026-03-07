Opinió
A 45 quilòmetres de distància
He conegut la Sara a Sevilla, una guia turística que explica la ciutat, la seva història i les seves anècdotes amb passió, coneixement de causa i molta gràcia. La meva família i jo vam passar tot un matí recorrent carrerons i places, observant façanes i aprofundint en relats del passat. Un plaer. Aprendre és un plaer.
La Sara ens va explicar que vivia a la ciutat fins que aquesta la va expulsar. No trobava lloguers assequibles i es va veure obligada a marxar cap als afores. Vint quilòmetres no van ser suficients. Tot continuava sent caríssim. Trenta, tampoc. Va acabar en un poble de 6.000 habitants, a 45 quilòmetres de la seva ciutat natal. La Sara va i ve cada dia. Són 30 minuts de trajecte d’anada i uns altres tants de tornada. Aparca en una esplanada als afores («De moment, gratis. Fins que l’ajuntament descobreixi el negoci») i puja a un autobús que la deixa al centre mitja hora més tard.
Al seu nou poble de residència, les senyores prenen la fresca i controlen exhaustivament la seva agenda. Ella les anomena «les dones de l’Excel», perquè revisen qui entra i qui surt de la seva caseta de pedra de dues plantes i soterrani. «Dona, que aquest home és massa jove», li van etzibar fa poc. «No sigueu malpensades. És el meu cosí petit», va respondre. I així viu la Sara. Com viuen tants altres que no s’han pogut integrar en el nou way of life occidental d’hotels boutique, lloguers vacacionals i maletes amb rodes. Obligats a renunciar als seus barris i espais de referència. Obligats a començar de zero.
A la Sara li agrada la seva feina, però no les seves condicions, i tampoc no combrega amb la cultura empresarial de la direcció. A Espanya, el 41% dels joves abandona la seva ocupació abans de complir un any a l’empresa. Se senten poc identificats amb els valors organitzacionals, busquen més flexibilitat, un salari millor, decideixen invertir més temps a viatjar i conèixer món o es replantegen les seves prioritats vitals. Durant un temps, vaig creure que aquests joves patien una manca de compromís. Avui, comprenc que es qüestionin aquesta manera de funcionar. Per què, si ho penses bé, quina mena de vida és aquesta en què, durant setmanes, mesos i anys, has d’invertir el teu temps en trajectes eterns i incòmodes per arribar a una feina mal remunerada i de la qual només desitges sortir? Hi ha una immensa majoria de treballadors que no troba sentit al que fa i que només aspira a una jubilació anticipada. Són persones afortunades de tenir un mitjà de vida i un sostre sota el qual aixoplugar-se, però que no arriben a final de mes i tampoc no es poden permetre el luxe d’un petit caprici. D’una escapada a Sevilla amb descompte de resident un cop cada dos anys, per exemple.
El ritme de vida deixa poc temps lliure a la Sara. Veu els seus amics menys del que voldria. Està massa cansada per llegir. Fa esport poques hores a la setmana. Està amb els seus pares de tant en tant i té poc espai per a ella i el seu benestar. És l’exemple d’una gran majoria.
Som a la plaça de Doña Elvira. Surt un raig de sol. Tanquem els ulls i aprofitem el moment. Es fa el silenci i, durant uns segons, hi trobem tot el sentit a aquesta vida que, de vegades, és una mica boja.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
- La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 180 litres a Viladrau
- Els amos dels patinets elèctrics hauran de pagar entre 80 i 250 euros per regularitzar-los
- Carta d'un lector: 'És molt probable que, quan necessitem la balisa, la pila ja estigui descarregada